Une intrigue criminelle bourrée d’humour noir !

A couteaux tirés 2019 © Lions Gate Entertainment. Tous droits réservés

Avec une affiche exceptionnelle réunissant Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, LaKeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell et Christopher Plummer, À couteaux tirés est une savoureuse réinvention contemporaine du polar à la Agatha Christie, nappée d’humour noir et signée par Rian Johnson.

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s’entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s’enchaînent à un rythme effréné jusqu’à la toute dernière minute.

Bien que Rian Johnson soit davantage connu pour être le scénariste et le réalisateur de l’épopée Star wars : les derniers jedi, il a toujours eu un faible pour les bons films policiers.

Rian Johnson nous offre ici un film policier riche en surprises, un thriller dynamique et hilarant qui mélange des éléments inspirés d’Alfred Hitchcock et d’Agatha Christie dans une construction impeccable avec un rythme d’aujourd’hui. Dialogues ciselés et situations réjouissantes servent une intrigue délicieusement inattendue portée par une distribution impeccable. Maîtrisant le mélange des genres et doté d’un sens aigu du détail, Rian Johnson bouscule les règles cinématographiques pour faire monter le suspense jusqu’à une conclusion stupéfiante.

Irrévérencieux, intelligent et magistralement orchestré, À couteaux tirés est un polar d’un genre nouveau qui associe le meilleur de la tradition à la vivacité de notre époque.

Rian Johnson explique :

Je voulais que ce film soit à la fois très amusant et très moderne, plein d’indices et de complications, mais qu’il repose aussi sur des dynamiques familiales riches et multiples.

C’est l’une des configurations les plus emblématiques du cinéma : les membres d’une famille fortunée se trouvent réunis dans un somptueux manoir à la suite d’une mort inattendue. Tous ont quelque chose à cacher, tous flirtent avec leur part d’ombre, tous peuvent légitimement être suspectés du meurtre. Le jeu tordu et jubilatoire peut alors débuter entre rebondissements et fausses pistes…

Distribution

Un film écrit et réalisé par Rian Johnson

Avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell et Christopher Plummer

et Produit par Ram Bergman, p.g.a. et Rian Johnson, p.g.a.

Source textes : Pascale & Gilles Legardinier