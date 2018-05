Loin du film tristement emperruqué, Amadeus est une symphonie d’images irrésistible, une ode visuelle à la musique.

Amadeus de Milos Forman par l'Orchestre national de Lyon © Auditorium de Lyon

Vienne, novembre 1823. Un vieillard, Antonio Salieri, compositeur à la cour, tente de mettre fin à ses jours. Il affirme être responsable de la mort de Mozart, trente ans plus tôt. Il raconte la rivalité qui l’a opposé à Mozart, arrivé en 1781 à Vienne, précédé d’une enviable réputation…

Avec Amadeus, Miloš Forman (réalisateur de Hair, Vol au-dessus d’un nid de coucou, et prix Lumière 2010) n’a pas seulement remporté huit Oscars, quatre Golden Globes, un César et maintes autres reconnaissances internationales ; il est véritablement entré dans le panthéon du cinéma.

Certes, le film joue allègrement avec la vérité historique, s’appuie sur les incroyables légendes qui se sont développées après la disparition du compositeur. Mais Amadeus demeure avant tout une fiction, un portrait jubilatoire nous faisant découvrir un Mozart complexe et contradictoire, tantôt surexcité, tantôt d’une gravité extrême, à l’image de sa musique en somme.

Initialement enregistrées par Neville Marriner (le concepteur de la bande originale) et son Academy of St. Martin-in-the-Fields, les pièces de Mozart – mais aussi de Pergolèse ou de Salieri – seront ici jouées in vivo par l’Orchestre national de Lyon, rejoint par les chanteurs de Spirito.

ONL 2018 / Julien Mignot

►►► Distribution

Miloš Forman Amadeus / États-Unis, 1984, couleur, parlant / avec T om Hulce, F. Murray Abraham, Elizabeth Berridge — 2h33

/ États-Unis, 1984, couleur, parlant / avec T — 2h33 Musique : Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart / Requiem, Don Giovanni, La Flûte enchantée, Concertos pour piano nos 20 et 22, Grande Messe en ut mineur

/ Orchestre national de Lyon

Spirito

Nicole Corti , préparation

, préparation Jeune Chœur symphonique

Gabriel Bourgoin , préparation

, préparation Laetitia Toulouse, préparation

préparation Ludwig Wicki, direction