Amanda, une fillette de 7 ans perd sa mère et se retrouve seule avec son jeune oncle...

Amanda - Vincent LACOSTE, Isaure MULTRIER © Nord-Ouest-films

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa soeur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Amanda / Nord Ouest Films

Pour Amanda, le point de départ était l’envie de parler du Paris d’aujourd’hui et de capturer quelque chose de la fragilité, de la fébrilité et de la violence de l’époque.

David est un grand enfant un peu démuni face à cette petite fille qui serait parfois plus en mesure de l’aider que l’inverse. Ce duo me touchait aussi parce que c’était une façon de parler de la paternité. Une paternité accidentelle, par héritage.

Amanda, c’est l’histoire de deux personnes qui vont s’accompagner autour de cette béance qui déchire le récit, qui est la disparition de Sandrine.

Lors d’un deuil, j’ai le sentiment que l’on passe par plein d’états différents et je voulais traduire cette complexité, ces allers et retours entre petites et grandes tristesses, avec à l’intérieur des petites ou des grandes joies.

C’est fantastique d’inscrire des personnages de fiction dans le tissu du réel, d’immerger cette petite bulle de fiction dans un environnement qui continue à vivre normalement, au rythme du présent. Je voulais filmer un Paris qui brasse, un Paris le plus ordinaire et quotidien possible, auquel tout le monde puisse s’identifier.

Mikhaël Hers, extraits d'entretien Pyramide Distribution

Avec Vincent LACOSTE, Isaure MULTRIER, Stacy MARTIN, Ophélia KOLB, Marianne BASLER, Jonathan COHEN, Greta SCACCHI

