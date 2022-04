Le cinéaste américain, connu pour ses films d'actions hollywoodiens tels que "Armageddon", "Bad Boys" ou encore "Transformers", réunit cette fois-ci Yahya Abdul-Mateen II, Jake Gyllenhaal et Eiza Gonzàlez dans une course poursuite infernale au sein de Los Angeles. Seul Eric Neuhoff a été conquis.

Les acteurs Yahya Abdul-Mateen II et Jake Gyllenhaal dans "Ambulance" de Michael Bay © Universal Studios

Le film présenté par Jérôme Garcin

À Los Angeles, un vétéran, Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) a besoin de 230 000 dollars pour couvrir les soins médicaux de sa femme et il contacte son frère adoptif, Dany (Jake Gyllenhaal) qui lui parle d'un braquage de la Banque fédérale qui pourrait rapporter 32 millions de dollars. Mais rien ne se passe comme prévu et les deux compères tirent sur un vieux flic. Ils s'enfuient en ambulance dans laquelle il y a l'ambulancière (Eiza Gonzàlez), et surtout le policier sur lequel ils ont tiré. La course-poursuite va durer 2h15. C'est le remake d'un film danois sorti en 2005.

Nicolas Schaller n'en pouvait déjà plus au bout de 30-45 minutes…

Au début, Nicolas est monté dans cette ambulance dans l'espoir de retrouver un certain climat d'action qu'il n'avait plus vu depuis longtemps dans le cinéma américain. Mais, c'est bien désespéré qu'il a quitté la salle, car, au final, "il en fait toujours trop, produit des plans ahurissants qu'on ne voit nulle part ailleurs, mais qu'il a vraiment du mal à organiser dans une mise en scène…

Si j'ai ressenti un vrai plaisir à voir ces plans concrets, réels mais spéciaux de vraies poursuites dans le Los Angeles qu'on redécouvre, tout cela ne dure finalement que 10-15 minutes. On croit retrouver une forme de cinéma américain qu'on ne voit plus, mais au bout de 30-45 minutes, on n'en peut déjà plus.

Il ne peut pas s'empêcher de tout boursoufler, d'en faire trop, de tout casser. Au bout d'un moment, on ne croit plus en rien. Le film devient même un peu putassier sur le fond dans cette volonté de mettre tous les éléments de l'époque avec, bien sûr, l'infirmière d'origine hispanique, le gangster qui n'en est pas vraiment un... Mais il n'en fait rien."

Plus on avance et plus le film affiche un côté putassier et épuisant

Pour Pierre Murat c'est "nullissime"

Le critique chez Télérama en est ressorti consterné tant il déplore "une mise en scène remplie de clichés… sans qu'aucun plan ne dure plus de deux secondes…"

Vous n'avez jamais vu ça… N'y allez pas, tout ça est nul et non avenu !

Camille Nevers a subi…

La journaliste et critique pour Libération a d'autant plus subi que le cinéma de course-poursuite et elle cela fait deux… car elle considère que "c'est vraiment le genre de film où on met son cerveau de côté pour ne le reprendre qu'à la fin… On ne peut pas dire qu'il y ait est grand chose à dire. C'est vraiment sans divertissement…

C'est un remake de "Speed", mais sans Sandra Bullock c'est sans intérêt

C'est un film d'action des années 1990 dans lequel l'ambulancière est forcément une femme, quand les hommes, eux, font l'action… Donc on subit…"

Eric Neuhoff a adoré (et au premier degré !)

Le critique admet avoir été seul pendant la séance, et il a tellement adoré que, même avec le recul, pour rien au monde, il n'aurait voulu le partager avec d'autres spectateurs ! Le film comporte toutes les références cinématographiques qu'il affectionne en général, que ce soit "le hold-up foireux, la relation entre deux frères, les embouteillages, les hélicoptères, le méchant qui n'en est pas un, l'infirmière au grand cœur…"

Michael Baye est, dit-il, "un vrai roublard avec sa caméra, et il réalise un film du samedi soir certes, mais sans prétention, un film comme on n'en fait plus, et comme Hollywood n'ose plus en faire.

C'est le cinéma bourrin comme il faut en faire plus souvent !

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

7 min "Ambulance" de Michael Bay Par Jérôme Garcin

