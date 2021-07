À l’origine un album – jamais dévoilé au public – des frères Ron et Russell Mael, les Sparks, “Annette” est devenu un film musical à la suite de leur rencontre avec Leos Carax.

Annette de Leos Carax © CG Cinéma International

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

“Annette”, c’est Leos Carax, son réalisateur, qui en parle le mieux :

“Depuis que j’ai commencé le cinéma. J’avais imaginé mon troisième film, ”Les Amants du Pont-Neuf", comme une comédie musicale. Le grand problème, mon grand regret, est que je ne peux pas composer de musique moi-même. Et comment fait-on pour choisir, puis travailler, avec un musicien ? Ça m’inquiétait beaucoup. J’ai vu peu de comédies musicales quand j’étais jeune. Je me souviens de la découverte de “Phantom of the Paradise” de Brian De Palma, à peu près à la même époque que celle de Sparks. C’est seulement plus tard que j’ai vu les films musicaux américains, russes ou indiens. Et bien sûr, ceux de Jacques Demy. Le genre musical donne au cinéma une autre dimension —presque littéralement : espace-temps-musique. Et ça apporte une liberté extraordinaire.

L’inspiration, le souffle : vie et mort bien sûr, rire et chant, la femme qui doit bien respirer pour donner vie, le souffle qu’à certains moments on retient, dans la vie et au cinéma... Et la respiration comme rythme musical.

La musique est une chose si intime. Je ne me voyais pas réaliser un film musical si je n’aimais pas chaque note de chaque chanson.

Mais on devait créer pour “Annette” 40 chansons que je puisse voir, puis filmer. Et comment travailler la musique quand on n’est pas soi-même musicien ? Mais le travail avec Ron et Russell a été miraculeusement simple. Ils sont très inventifs, humbles, rapides. Et je connais leur musique depuis si longtemps...

L’enjeu est de trouver la respiration naturelle du film.”

Annette de Leos Carax / CG Cinéma International

Annette de Leos Carax / CG Cinéma International

Les Sparks en dévoilent un peu plus :

Ayant su rester l’un des groupes les plus novateurs et créatifs du paysage musical au fil d’une carrière de cinquante ans, il était naturel que la collaboration des Sparks avec le réalisateur français visionnaire donne naissance à une œuvre sans commune mesure.

“En 2009, nous avons été approchés par la radio nationale suédoise pour créer un drame musical, avec comme seule consigne d’y incorporer un élément suédois. C’est ainsi qu’est née l’idée de “The Seduction of Ingmar Bergman”, un fantasme musical explorant ce qui aurait pu se passer si Bergman s’était expatrié à Hollywood par appât du gain et d‘une notoriété plus grande que dans sa Suède natale, au risque de vendre son âme artistique à la machine Hollywood. Le succès de ce projet nous a aidé à réaliser que nous pouvions explorer de nouvelles formes musicales que la chanson pop de 3 minutes tel que nous l’avons fait pendant des décennies au sein de notre groupe Sparks.

En 2011, nous avons ressenti le besoin de nous mesurer à un nouveau projet narratif, et c’est là que nous avons créé notre comédie musicale, “Annette”. Au départ, nous concevions ce projet comme un nouvel album des Sparks, mais cette fois avec une histoire et trois personnages principaux, soit un ensemble suffisamment limité pour présenter sur scène ce projet d’“opéra”, comme une tournée des Sparks. Nous jouerions chacun l’un des deux rôles masculins, Henry McHenry et le Chef d’Orchestre, et nous ferions appel à une voix féminine pour jouer le rôle d’Ann sur notre tournée. Alors que la musique, l’histoire et l’album étaient terminés, les choses ont pris un tournant tout à fait différent. En 2013, nous étions au Festival de Cannes et avons été présentés à Leos Carax, qui avait utilisé la chanson des Sparks “How Are You Getting Home” dans son dernier film “Holy Motors”. Nous avons ressenti une vraie affinité avec Leos après notre rencontre.

Une fois rentrés à Los Angeles, nous lui avons envoyé “Annette” sans rien attendre de sa part, simplement pour lui montrer ce sur quoi nous travaillions à ce moment-là. Il nous a répondu qu’il aimait beaucoup l’album et souhaitait en faire son prochain projet. Quelques semaines de réflexion plus tard, Leos nous a annoncé qu’il aimerait beaucoup faire d’”Annette” son prochain film. Ce fut une immense surprise, nous étions sur un petit nuage. En tant que grands fans de tous ses films, imaginer que Leos Carax réaliserait notre projet était au-delà de nos rêves.”

Annette de Leos Carax / CG Cinéma International

MUSIQUE ORIGINALE : SPARKS PAROLES : RON MAEL, RUSSELL MAEL, & LC.

La bande originale d’”Annette”, co-écrite par Sparks et Leos Carax, composée, arrangée et orchestrée par Sparks, permet également de retrouver derrière les micros le casting de haute volée du film : Adam Driver (Henry), Marion Cotillard (Ann) et Simon Helberg (Le chef d’orchestre).

► Distribution

HENRY M C HENRY : ADAM DRIVER

ANN DESFRANOUX : MARION COTILLARD

CHEF D’ORCHESTRE : SIMON HELBERG

ANNETTE : DEVYN M C DOWELL

SPARKS : RUSSELL MAEL

SPARKS : RON MAEL

► La comédie musicale de Leos Carax fera l’ouverture du Festival de Cannes, le mardi 6 juillet prochain et fait partie de la sélection officielle de ce 74è festival.

