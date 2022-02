Le réalisateur lauréat de la Palme d’or 2008 pour "Entre les murs" reconstitue le parcours de l’écrivain et blogueur Mehdi Meklat qui, en pleine ascension, est rattrapé par d'anciens tweets qui lui ont valu une chute brutale. Les critiques du "Masque & la Plume" saluent globalement une adaptation subtile de l'affaire.

Le réalisateur de "Entre les murs", Palme d'or à Cannes 2008, s'empare d'une affaire qui a fait scandale et dont on se souvient en 2017. Mehdi Meklat, qui avait grandi à Saint-Ouen, qui avait fait les beaux jours du Bondy Blog avec son copain et qui était devenu chroniqueur sur France Inter dans l'émission de Pascale Clark et avait publié un roman. On ne jurait que par eux à l'époque jusqu'au jour où furent diffusés les tweets antisémites, racistes, sexistes, homophobes que Meklat avait publié entre 2011 et 2015 sous le pseudonyme de Marcelin Deschamps. Ce fut le début de sa chute.

Dans le film, Meklat se prénomme Karim et son pseudo est Arthur Rambo. On le voit réussir avant de tomber avec la révélation des tweets incrustés à l'écran par Laurent Cantet, avant d'être condamné par son éditrice, par ses amis issus de l'immigration, par ce tribunal populaire et médiatique.

Xavier Leherpeur a "beaucoup aimé la forme que prend la reconstitution de l'histoire"

"J'aime beaucoup cette façon que Laurent Cantet a de reconstituer la réalité de cette histoire y mêlant quelque chose de romanesque. Voici l'histoire d'une chute avec une mise en scène gigantesque qui saisit très peu de choses mais dont le découpage apporte le côté très oppressant du personnage et de la situation.

On descend le long de l'échelle sociale qu'il a grimpée jusqu'à en arriver à cette scène bouleversante avec sa mère, l'héroïne du livre, qui lui a valu tant de succès et qui discute avec lui. Subitement, il y a quelque chose qui relève du transfuge de classe que Laurent Cantet décortique de façon magistrale".

Un film formidable avec un acteur génial, qui repose sur le factuel, qui ne juge pas, avec un choix très bien pensé

Nicolas Schaller applaudit "un film qui nourrit très subtilement le débat sur cette affaire"

"C'est vraiment un film qui m'a laissé assez perplexe à la sortie mais qui mûrit et nourrit passionnément le débat. C'est le meilleur exemple d'un film-dossier de l'écran qui tente de mélanger à la fois une radiographie de l'époque et une forme d'errance existentielle.

Cet équilibre qu'il essaie de réaliser entre le discours et le ressenti est très compliqué car il s'agit d'explorer une zone grise de la société sans jamais donner de solutions, avec un transfuge de classe.

Parfois, le discours prend un peu trop la place sur tous ces autres moments où la vie prime et laisse planer le mystère qui nourrit passionnément le débat".

Sophie Avon touchée "par la manière dont le film crée la remise en question de son personnage"

"On a le sentiment que ce type qui a nié, prend conscience de la gravité de ses actes et des mots qui ont un sens. Ce n'est pas tant la question de savoir comment deux personnalités si différentes cohabitent dans un même corps, mais bien comment ce type-là se cache à lui-même".

La façon dont il accompagne ce jeune homme dans sa prise de conscience est très belle

"Admiratif", Michel Ciment regrette "une fin trop sentimentaliste"

"Toute son œuvre consiste vraiment en une réflexion diversifiée sur notre époque. Pourtant, j'ai ressenti un certain malaise quant à la façon dont il traite ce sujet avec un personnage qui reste opaque. La fin est un peu trop explicite et sentimentale. La fin diverge par rapport au registre initial du film".

