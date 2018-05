Chaque fois qu'un film d'Asghar Farhadi est en compétition à Cannes, il repart avec un Prix. Pour celui-ci, le réalisateur iranien a tourné en Espagne, dans la langue de Cervantes avec le couple le plus glamourissime de la planète cinéma : Penelope Cruz et Javier Bardem

Penelope Cruz, Asghar Farhadi et Javier Bardem © AFP

En 2016, Le client, drame domestique et social épuré avait bousculé la critique et les festivaliers. Laure Adler avait reçu Asghar Farhadi dans l'Heure bleue

41'50 Asghar Farhadi invité de Laure Adler Par France Inter

Après des études de théâtre, Asghar Farhadi s'est rapidement tourné vers le cinéma en réalisant des courts métrages puis des séries télévisées documentaires. Il tourne son premier film Danse dans la poussière en 2003. C'est avec le suivant que tout démarre. Les enfants de Belle Ville est salué un peu partout par la critique

Asghar Farhadi n'aura bientôt plus assez d'étagères pour ranger toutes ses récompenses. En 15 ans et 8 films, le réalisateur iranien a collecté une vingtaine de Prix et autres récompenses, parmi lesquels :

Ours d'argent du meilleur réalisateur au Festival international du film de Berlin pour À propos d'Elly (2009)

Ours d'or du meilleur film au Festival international du film de Berlin pour Une séparation (2011)

César du meilleur film étranger pour Une séparation

Golden Globe du meilleur film étranger pour Une séparation

Oscar du meilleur film étranger pour Une séparation

Prix du scénario au Festival de Cannes 2016 pour Le Client

Oscar du meilleur film étranger pour Le Client

A quoi il faut ajouter les prix pour ses interprètes

Prix d'interprétation masculine à Cannes pour Shahab Hosseini (Le Client)

Prix d'interprétation féminine à Cannes pour Bérénice Bejo (Le passé)

Ours d'argent de la meilleure actrice à Berlin pour l'ensemble des actrices (Une séparation)

Ecoutez la webradio du cinéma

Podcast

Abonnez-vous au fil de podcast "Cannes, etc" via le lien RSS ou sur Itunes