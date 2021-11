Suzu, jeune fille inhibée, se transforme en Belle le temps d’une connexion internet et rencontre la Bête dans cet univers virtuel. Le nouveau film d’animation du Studio Chizu.

Belle © 2021 STUDIO CHIZU

Résumé : Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

Mamoru Hosoda nous en explique la trame :

« Dans BELLE, j'explore la romance, l'action et le suspense, ainsi que des thèmes plus profonds tels que la vie et la mort. Je l’espère comme un grand spectacle de divertissement pour les spectateurs.

Par le passé, j’ai déjà traité de la manière dont nous sommes plus que jamais reliés les uns avec les autres et du vaste sujet de la connectivité via Internet, qui, je l’espère, permettra aux jeunes générations de changer le monde de manière positive et ludique. Mais je suis aussi conscient que l’usage massif d’Internet a aussi de nombreux effets pervers, tels que la calomnie, l’ostracisation ou les fake news… »

Belle / 2021 STUDIO CHIZU

Avec BELLE, Mamoru Hosoda porte à nouveau un regard bienveillant et encourageant pour la jeunesse. L’histoire, inspirée par sa fille dont il redoute les heurts de l’adolescence à venir, décrit le parcours initiatique de Suzu, timide et mal dans sa peau dans la vie de tous les jours et qui, à travers le monde virtuel de U et de son avatar musical Belle, va pouvoir enfin découvrir qui elle est et se libérer de ses peurs.

BELLE est le nouveau film du Studio Chizu, qui fêtera ses 10 ans cette année.

Depuis sa création, le studio d’animation est dédié à la production des œuvres de Hosoda, lui conférant ainsi une certaine indépendance artistique appuyée par son ami et producteur de toujours Yuichiro Saito.

Grâce aux succès critiques et aux retombées internationales inouïes de Miraï, ma petite sœur, le studio Chizu que Saito aime définir comme LE STUDIO CHIZU le plus petit studio d’animation du monde a ouvert ses portes à de nombreuses et prestigieuses collaborations internationales avec son nouveau projet.

Belle / 2021 STUDIO CHIZU

Parmi les créateurs de premier plan qui ont rejoint BELLE se trouve Jin Kim, le concepteur de personnages de plusieurs films emblématiques de Disney comme La reine des neiges, Raiponce ou encore Vaiana.

Une autre collaboration notable pour ce film est celle avec Cartoon Saloon, le studio irlandais à l’origine du film Le peuple Loup, nommé aux Oscars2021. Les réalisateurs Tomm Moore et Ross Stewart ont ainsi contribué à la création des différents mondes fantastiques virtuels du film, une première pour le studio Chizu fondé par Yuichiro Saito et Mamoru Hosoda, qui habituellement assure intégralement la production en interne.

Technique