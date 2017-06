Benjamin Renner porte à l’écran "Le Grand Méchant Renard", sa BD parue chez Delcourt. Une histoire courte à laquelle il a ajouté deux moyens métrages.

Image extraite du film Le Grand méchant renard de Benjamin Renner et Patrick Imbert © FOLIVARI /PANIQUE!/STUDIOCANAL /RTBF(Télévision belge) - OUFtivi /VOO /Be tv

Le Grand Méchant Renard un dessin animé drôle et poétique. Nous avons demandé à son auteur, Benjamin Renner, de commenter une scène de ce joli film d’animation français, présenté au festival d'Annecy, et qui sortira en salles le 21 juin.

Ici, le renard doit faire croire à ses poussins qu’il est plus puissant que le loup. Mais la chute n’est pas celle que le renard attendait...

Benjamin Renner : "C’est l’une des rares scènes très proches de la BD. J’avais hâte de la faire en animation parce qu’il y avait beaucoup de mouvement avec le renard. Et il y a ce ressort comique entre le loup impassible et le renard qui veut se battre. C'est drôle à raconter, cette scène où le renard bat le loup, mais ce n’est pas vrai du tout. Du coup, j’ai imaginé que les poussins se mettent à penser qu’eux aussi sont des enfants renards, et sont donc plus forts que le loup."

C’est marrant de voir qu’une scène a changé la narration. Et ça a été un déclic pour la suite.

Benjamin Renner : "Il n’y a pas eu de difficultés à l’animer. J’ai beaucoup discuté avec l’animateur. J’étais souvent dans son dos parce que je tenais beaucoup à cette scène. Je suis vraiment content du résultat. L'animateur a vraiment su rendre l’esprit de ce passage rien que dans l’arrivée toute molle du loup : il a trouvé la bonne attitude physique du personnage. On comprend qu’il n’a pas envie de faire ce qu’on lui demande : faire semblant de se faire casser la figure par un renard. Et par opposition, le renard est complètement dynamique. On a cherché des petits détails : par exemple quand le loup est au sol et qu’il tape pour attendre que ça passe".

Ecoutez Benjamin Renner :

Extrait du "Grand méchant renard" de Benjamin Renner et Patrick imbert © FOLIVARI /PANIQUE!/ STUDIOCANAL /RTBF (Télévision belge) - OUFtivi / VOO /Be tv

La leçon de dessin de Benjamin Renner

Comment j’ai dessiné Le Grand Méchant Renard

