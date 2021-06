Au sein d’un couple de cinéastes quelle est la part de solitude, la part de complicité ? D’où vient la fiction, comment se fraie-t-elle un chemin jusqu’à la page d’un scénario ?

Bergman Island de Mia Hansen Love © CG Cinéma Les Films du Losange

Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Bergman. À mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille…

Mia Hansen-Løve raconte :

« Bergman Island est peut-être le premier de mes films qui s’est écrit “ tout seul ”, sans la souffrance à laquelle j’associe le processus de l’écriture. J’ai eu le sentiment que s’ouvraient des portes qui étaient restées fermées jusque-là, et c’était l’île qui le permettait. Pour la première fois, je me suis sentie libre de circuler de façon ludique entre différentes dimensions, passé, présent, réalité dans la fiction ou fiction dans la réalité…

Cette construction découle du sujet, que je pourrais résumer à deux questions qui se rejoignent, celle du couple et celle de l’inspiration.

J’avais depuis longtemps le désir de faire un film sur ce thème mais c’est lorsque j’ai eu l’idée d’emmener ce couple de cinéastes à Fårö et d’utiliser les paysages et le monde de Bergman comme toile de fond que le projet s’est incarné.

Et c’est en travaillant sur place, installée dans une des maisons de Bergman, en expérimentant en quelque sorte le film que j’étais en train d’écrire, que j’ai trouvé la forme. À savoir ces deux parties, cette incursion dans le film en devenir de l’héroïne, l’histoire douloureuse d’un amour de jeunesse ne parvenant pas à se terminer, irriguant l’écriture de la cinéaste Amy, et les épisodes suivants dont on ne sait plus à quelle part du récit ils appartiennent, futur ou passé, réalité ou rêve… Cette confusion reflète bien le processus de l’écriture qui est le mien ; j’ai parfois l’impression que faire des films me permet de récréer des souvenirs qui tendent à se substituer à la réalité qui les a inspirés… »

L’Ile des Fårö est en quelque sorte un personnage important. Mia Hansen-Løve, la réalisatrice l’explique ainsi :

« Bergman y a réalisé certains de ses films les plus connus et c’est aussi là qu’il a vécu la dernière partie de sa vie. Isolée au milieu de la mer Baltique, elle incarne un idéal à la fois effrayant et attirant, austère et exaltant, c’est le lieu de l’intégrité artistique absolue à laquelle j’associe Bergman…. Fårö fut et continue d’être un lieu magique… Le Fårö de Bergman est une construction mentale, qui raconte ses obsessions et les démons qui l’habitent. Du coup, quand on y est, ce Fårö-là est à la fois partout et nulle part… »

La réalisatrice s’appuie sur ses personnages. Elle ne les juge pas, elle observe une situation :

« On peut penser que l’histoire de ce couple va se terminer mais ce qui m’intéressait, c’était de montrer ce qui fonctionne entre eux, une entente malgré tout. Comment peuvent-ils continuer de faire du chemin ensemble en dépit de ce qui les sépare, d’une distance que leurs fictions respectives creusent encore. Cela ne tient plus qu’à un fil, mais cela tient encore… Il y a dans ce couple un lien fort, une complicité intellectuelle, un vécu. Et puis, ils ont un enfant. Mais il n’est pas évident pour un couple d’artistes, de trouver l’équilibre entre un dialogue, un partage très désirable, et une nécessaire solitude. Il faut accepter de rester à l’extérieur de ce territoire mental qui n’appartient qu’à l’autre… »

Distribution

Un film de Mia Hansen-Løve

Avec Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska, Anders Danielsen Lie…

Sources CG Cinéma

Entretien réalisé par Laure Adler

En compétition au prochain festival de Cannes