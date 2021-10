A l'occasion de la sortie en salles mercredi de "The French Dispatch" de Wes Anderson, retour sur une liste non exhaustive de 4 films à ne pas manquer avec le grand (le seul et l'unique) Bill Murray.

Bill Murray revient sur les écrans avec son dernier film "The French Dispatch". © Getty

Il est une icône du cinéma américain depuis les années 80 et s'est fait connaître avec "SOS Fantômes". Quarante ans plus tard, il est toujours là, aux côtés de Wes Anderson et au micro d'Augustin Trapenard dans Boomerang. Dans "The French Dispatch", titre de leur neuvième collaboration, qui relève "d'une célébration virtuose, archi précise et rétro de la grande époque de la presse papier, dans laquelle il joue un directeur de journal paternel et flegmatique dans la petite ville française d'Ennui-sur-Blasé" comme l'analyse Augustin Trapenard. L'occasion de revenir sur les plus grands films où il est à l'écran, plus populaires les uns que les autres.

Retour sur quatre films légendaires avec Bill Murray. / Columbia Pictures / Elemental Films / Columbia Pictures / American empirical

Un jour sans fin - Harold Ramis

Apprendre à vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Punxsutawney et sa fête de la Marmotte ont un certain charme. Mais au bout d'un moment… Ça commence à bien faire. Bill Murray, ou plutôt Phil, couvre cet évènement en tant que journaliste, il est également en charge de la météo.

Alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, une tempête de neige l'empêche de rentrer. L'attente aurait pu être de courte durée. Mais dès le lendemain, 6 heures pétantes, les choses se compliquent, encore et encore pour laisser place à un cauchemar quotidien : la fête de la Marmotte, ce 2 février, sera donc sans fin.

D'abord totalement désarçonné par ce jour qui se répète à chaque réveil, effrayé et inquiet, Phil finit par prendre son mal en patience et compte bien profiter de ce jour infini pour vivre chaque journée comme il le désire.

Mais qui aurait crû que les marmottes n'étaient pas si inoffensives ? Pendant le tournage, Bill Murray a été mordu deux fois par les petites bêtes siffleuses. Elles ont d'ailleurs bel et bien un jour et une fête qui leur est consacrée aux Etats-Unis. Bill Murray a également joué aux côtés de son frère ainé, qui n'est autre que Buster dans le film.

SOS Fantômes - Ivan Reitman

Oui, la musique de SOS Fantômes est entêtante. Ghostbusters de Ray Parker Jr. cumule pas moins de 56 millions de vues sur YouTube depuis 2013. Rien que ça. C'est dire à quel point le phénomène "SOS fantômes" a fait des adeptes. On aimerait dire que les effets spéciaux sont à peine dépassés tant ce film a marqué des générations.

C'est l'histoire d'une bande de chercheurs à l'université de Columbia qui finissent par monter une société qui fera fureur : SOS Fantômes. Le ridicule et le loufoque sont au rendez-vous.

We came, we saw, we kicked its ass !*

Jouer la comédie s'apprend et ce n'était pas inné pour Bill Murray qui s'est forgé à travers les voyages mais surtout, le travail : "Je ne pensais pas du tout devenir comédien. Lors de mon premier cours d'improvisation, j'étais tellement nul que je suis sorti pour marcher dans la rue. J'ai marché sur 80 pâtés de maison dans la mauvaise direction.

J'étais en détresse. Mais j'ai pris la route, j'ai fait de l'auto stop et j'ai traversé l'Amérique. Et à mon retour, je savais raconter des histoires, des histoires vraies. Et c'est là que j'ai appris. Et quand j'ai repris l'improvisation, j'écrivais, j'avais appris à raconter une histoire" confie-t-il dans Boomerang. Comme quoi, lui qui se destinait à une carrière de médecin…

* "On est venus, on l'a vu, on lui a botté le cul !"

Lost in translation - Sofia Coppola

Parfois, pas besoin de se comprendre. L'immersion dans un autre pays peut être brutale, déroutante. Bob Harris est acteur. En manque d'argent, il accepte de tourner pour une pub de whisky à Tokyo. Il rencontre Charlotte interprétée par Scarlett Johannson, une jeune femme mariée, qui, comme lui, se sent seule. De là, naît une relation amicale très forte. Même si la langue et la culture leur sont inconnues, eux, n'ont besoin de rien d'autre pour se comprendre.

Sofia Coppola s'est elle-même inspirée des lieux où elle est allée au Japon pour tourner le film. Elle s'est nourri de la culture du pays qu'elle voulait transposer à l'écran. La réalisatrice a aussi écrit un rôle sur-mesure pour le grand Bill Murray : celui de l'acteur en mal de succès, Bob Harris. S'il n'avait pas accepté le rôle, le film n'aurait pas eu lieu.

Tout comme Bill Murray et Scarlett Johansson dans le film, il a été difficile pour Sofia Coppola de tourner au Japon. La plupart des membres de l'équipe de tournage étaient japonais, ce qui a suscité quelques scènes loufoques.

Tout était calculé à la minute près et gare aux retards sur les journées de tournage. Le retard au Japon est considéré comme un manque de respect. Dix petites minutes de plus pour une séquence tournée dans un restaurant ont suffi pour que le régisseur général ne démissionne ! On ne plaisante pas avec la rigueur.

La vie aquatique - Wes Anderson

C'est un Bill Murray presque méconnaissable. Il incarne Steve Zissou, océanographe, animé par une seule chose : la vengeance. Son unique but est de retrouver le requin qui a dévoré son ami pour le tuer, tout cela à bord du Belafonte avec son équipage. Le commandant Steve Zissou connaît tous les secrets de la vie marine.

"Je vais passer la nuit à me saouler la gueule, et dans 10 jours, partir à la recherche du requin qui a dévoré mon ami."

Ce film, signé par Wes Anderson, fait partie de leurs neuf collaborations. Le couple Murray-Anderson est né depuis longtemps déjà : "C'était une histoire de coup de foudre, mais pas vraiment de la part de Wes. J'étais vraiment très sous pression et on m'envoyait des VHS de son premier film, "Battle Jacket", et j'ai maintenant la plus vaste collection au monde de cassettes vidéo de Battle Rocket. Et je n'ai pas encore vu le film."

"Ils m'ont envoyé le scénario de Rosman et ils m'ont demandé si je voulais le rencontrer. J'ai dit non. J'ai lu le scénario. Le mec sait parfaitement où il va voilà, je l'ai rencontré le premier jour du tournage. On n'avait pas besoin de parler. Il savait exactement ce qu'il faisait et ça a été fantastique. C'est sans doute la première fois que j'ai vu ça : un scénario où tout est en place et où il n'y a pas grand chose à discuter, à préciser."