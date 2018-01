"Brillantissime", c'est le premier film comme réalisatrice de Michèle Laroque avec elle-même, Kad Merad, Françoise Fabian, Gérard Darmont... Qu'en ont pensé les critiques du "Masque et la Plume" ?

Kad Merad et Michèle Laroque dans "Brillantissime" - en salles depuis le 17 janvier 2018 © Céline Brachet / Nolita Cinéma

C'est l'histoire d'une femme abandonnée, ça se passe à Nice, et c'est l'adaptation d'une pièce anglaise qu'avait jouée Michèle Laroque.

Xavier Leherpeur : "C 'est même pas nul, c'est fade"

C'est rien, c'est plat, c'est lisse. On ne sait même pas quoi lui reprocher, il n'y a pas grand chose.

Les personnages secondaires, Françoise Fabian et Gérard Darmon, m'ont tirés quelques maigres sourires - il fallait bien que je justifie ma venue un matin pluvieux, en salles, parce qu'évidemment il ne nous avait pas été montré.

Mais heureusement, il y a une musique d'Alex Beaupain !

Mais c'est tout...

Sophie Avon : "On s'ennuie"

C'est l'idée qu'on se fait d'un psy, des relations entre un psy et sa patiente. Elle essaie d'en tirer de l'humour mais on y croit pas. Le problème du rire, c'est comme les pleurs : il faut que ce soit vrai pour qu'on rit. On peut styliser un peu, mettre le curseur dans la caricature, mais si on fait un truc complètement faux, ça ne peut pas être drôle ! Donc c'est jamais drôle.

Sophie Avon : "Michèle Laroque tente de faire quelque chose de difficile : la petite comédie pleine de fantaisie, un peu charmante et un peu élégante, chouette comme ça... Elle n'y arrive pas." / Céline Brachet / Nolita Cinéma

Danièle Heymann : "le timing n'est pas bon"

Vers la fin, elle dit dans une réplique qui m'a beaucoup intéressée : "Tout est une question de timing". C'est la définition même du film : le timing n'est pas bon.

Ecoutez

Ecoutez toutes les critiques échangées autour de Jérôme Garcin sur Brillantissime par Xavier Leherpeur (7ème Obsession), Danièle Heymann (Bande à part), Sophie Avon (Sud-Ouest) :

Écouter

Aller plus loin

Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du Masque et la Plume réunis autour de Jérôme Garcin pour parler cinéma, théâtre ou littérature.