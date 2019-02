Que pensent les critiques du "Masque & la Plume" de la comédie française de l’humoriste Thomas N'Gijol et de Karole Rocher

"Black Snake" de Thomas N'Gijol est sur les écrans français depuis le 20 février 2019 © JABULILE PEARL HLANZE

Synopsis du film

Après avoir vécu à Paris, l’égoïste et cynique Clotaire Sangala (Thomas N'Gijol) revient dans son Afrique natale, où il est convaincu d’avoir été trouvé, bébé, dans une poubelle et élevé par un vieux Chinois expert en arts martiaux... Ignorant qui sont ses glorieux parents, il va devenir le premier super-héros africain masqué et ultra-sapé, « Black Snake », protecteur du peuple face au terrible dictateur Ezéchias.

Le film de Thomas N'Gijol sous le feu des critiques du "Masque & la Plume"

Comme chaque dimanche étaient réunis sur le plateau du Masque & la Plume autour de Jérôme Garcin quatre critiques ciné pour donner leurs avis sur les films actuellement à l'affiche. Dimanche dernier les journalistes étaient Charlotte Lipinska (Vanity Fair), Danièle Heymann (Bande à part), Pierre Murat (Télérama) et Xavier Leherpeur (7ème Obsession).

Quand Jérôme Garcin leur propose d'évoquer le film de Thomas N'Gigol, "Black Snake", les réponses fusent, lapidaires…

"Il n'y avait pas besoin de dépenser autant !"

C'est le cri du cœur de Xavier Leherpeur : "Ça a coûté 9 millions d'euros et quand on voit le film en salles, on se dit : «Au bas mots, avec 200 000 €, je fais la même chose ! »"

Pas de scénario ni de mise en scène…

Xavier Leherpeur s'agace autant sur le fond du film ("Il n'y a pas de scénario mais une succession de gags qui s'épuisent d'eux-mêmes") que sur la forme ("Ils sont deux à la mise en scène : je crois qu'ils se sont annulés, en terme de talent !"). Charlotte Lipinska renchérit : "c'est réalisé à quatre pieds !"

Une "catastrophe"

Les critiques semblent manquer de mots pour décrire le film. Pour Pierre Murat "c'est une catastrophe". Pour Danièle Heymann, c'est "terrible", "embarrassant", "épouvantable". Et elle conclue :

Heureusement que c'est un Black qui a fait le film sinon ce serait vraiment raciste !

"Black Snake", c'est aussi avec Edouard Baer / JABULILE PEARL HLANZE

Aller plus loin

Le film de Thomas N'Gijol est dans les salles depuis le 20 février 2019

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos du film sur le plateau du Masque et la Plume...

1 min "Black Snake" de Thomas Ngijol : les critiques du "Masque & la Plume"

Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du Masque et la Plume réunis autour de Jérôme Garcin pour parler cinéma, théâtre ou littérature.

À noter que d'autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici !