Alors que le film du duo des Bodin's cartonne en régions, il est boudé par les cinémas franciliens. Sur les 910.000 entrées enregistrées depuis sa sortie le 17 novembre dernier, seules 23.000 l'ont été en Île-de-France. L’équipe du film demande une meilleure exposition aux exploitants de salles parisiennes.

"Les Bodin's en Thaïlande": Jean-Christian Fraiscinet, Vincent Dubois © SND

Quand les Parisiens boudent "Les Bodin’s en Thaïlande". Le film de Frédéric Forestier, sorti le 17 novembre dernier, troisième opus du duo comique, cartonne partout en France. En tête du box-office lors de sa première semaine, il atteint désormais 910.000 entrées. Pour autant, en Île-de-France, le film n’a réuni que 23.000 spectateurs.

Des avant-premières complètes partout en régions

Devant ce cinéma de Villeneuve-la-Garenne, près de Paris, peu de clients connaissent les Bodin's. "Ça ne me dit rien du tout. Je n'ai pas vu de bande-annonce ou quoi que ce soit d'autre", admet un client. "Vous êtes dans une région où les gens aiment les films américains et les Bodin's, ça fait un peu vieillot", explique un autre spectateur, venu voir un autre film.

Lors de la séance de l'après-midi, le cinéma n'a enregistré que deux entrées, bien loin du carton du film en région. "Nous avions des coups de fils incessants de spectateurs qui n'avaient pas l'habitude d'aller au cinéma et qui appelaient le matin parce que les avant-premières près de chez eux étaient complètes", explique Nathalie Fidalgo, qui dirige deux cinémas dans la banlieue de Rennes. "Si je prends toutes les entrées cumulées depuis début juin, les Bodin's se retrouvent à la cinquième place du classement. Donc c'est quand même un phénomène !", conclut-elle.

On ne pense pas qu'il y ait de fracture sociale entre Paris et la province.

Comment expliquer un tel écart entre Paris et les régions ? Les Bodin’s eux-mêmes n'ont pas forcément de réponse : "En toute honnêteté, on ne cherche même pas à l'expliquer", affirme Vincent Dubois, alias Maria Bodin. "On ne pense pas qu'il y ait de fracture sociale entre Paris et la province, d'autant que l'on sait que Paris n'est habité que par des provinciaux", ironise-t-il.

"Je pense qu'il y a le public sur Paris qui a envie de voir les Bodin's, ajoute Jean-Christian Fraiscinet, l'autre membre du duo. C'est juste que les exploitants de salles pour l'instant ne voient pas forcément la nécessité d'accueillir le film. Mais on espère qu'ils le feront !".