À présent, dites la vérité…

Burning © Diaphana

Lors d'une livraison Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard sur Haemi, une jeune fille qui habitait auparavant son quartier.

Elle lui demande de s’occuper de son chat pendant un voyage en Afrique.

À son retour, Haemi lui présente Ben, un homme mystérieux qu’elle a rencontré là-bas.

Un jour, Ben révèle à Jongsu un bien étrange passe-temps...

Tirée d’une nouvelle d’Haruki Murakami intitulée « Les Granges brûlées », Burning « est une histoire assez mystérieuse, mais où, en effet, il ne se passe rien » dit LEE chang-Dong. Il reprend : « ce mystère recèle une dimension très cinématographique. On allait pouvoir en faire quelque chose de plus grande ampleur et de plus complexe. Ces trous béants dans l’enchaînement des événements, la pièce manquante qui nous empêche de connaître la vérité, font référence au monde mystérieux dans lequel nous vivons aujourd’hui, ce monde dans lequel on sent bien que quelque chose ne va pas, sans pourtant réussir à expliquer précisément de quoi il s’agit. »

Burning / Diaphana

« Comment peut-il vivre ainsi à son âge ? »

Jongsu est un jeune homme d’une vingtaine d’années qui travaille à mi-temps dans une société de distribution. Il nourrit des sentiments envers Haemi, une amie d’enfance qu’il n’a pas vue depuis longtemps, et se met à passer du temps avec elle. Cependant, sa vie commence à se déliter lorsqu’il rencontre Ben, un homme mystérieux que lui présente Haemi.

AH-INYOO (Jongsu)

« Je m’amuse. Je suis prêt à tout pour m’amuser… »

Il conduit une belle voiture, habite une villa luxueuse en centre-ville, et apprécie la gastronomie ainsi que les conversations intellectuelles. Bien que l’on ne sache pas ce qu’il pense, il semble mener la vie rêvée. Pourtant, un jour, il révèle à Jongsu quel est son passe-temps secret.

STEVEN YEUN (Ben)

« Ben dit qu’il aime tout simplement les gens comme moi »

Haemi est l’amie d’enfance de Jongsu. C’est un électron libre, qui pense que les choses sont réelles tant qu’on les considère comme telles. Son chat, que personne ne voit en dehors d’elle, semble-t-il, se voit confié à Jongsu durant son voyage en Afrique. Elle rentre avec Ben, rencontré là-bas.

JONG-SEO JUN (Haemi)

Burning / Diaphana

Burning / Diaphana