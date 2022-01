Le maître du burlesque dans une comédie pleine de rebondissements avec l'Orchestre National de Lyon.

LOIS DE L'HOSPITALITE (1923) © Metro Pictures Joseph M. Schenck Productions

Les lois de l'hospitalité interdisent de faire du mal à un invité chez soi… Attention à celui qui s'avise de franchir le pas de la porte...

1810, état du sud. Un conflit ancestral oppose les McCay et Canfield. Une fusillade laisse veuve Mme McCay, mère de Willie. Afin de le protéger, elle décide de partir. 20 ans plus tard, Willie revient pour son héritage. Lors de son voyage, il tombe sous le charme d’une jeune femme, qu’il ignore être Virginia Canfield…

En 1923, Buster Keaton, vedette du muet et coréalisateur prolifique de courts, passe à la réalisation de longs métrages. Après Les Trois Âges naît Les Lois de l’hospitalité, film d’action haletant et modèle du genre burlesque. David Cassan, habitué de l’orgue de l’Auditorium de Lyon, exerce cette fois son talent d’improvisateur au piano.

LOIS DE L'HOSPITALITE (1923) / Metro Pictures Joseph M. Schenck Productions

Dans ce film enchaînant gag sur gag dans une course folle contre les éléments et les ennemis, le postulat de base est absurde : les lois de l’hospitalité sudiste interdisent l’usage de la violence contre un invité lorsqu’il est sous le toit d’un hôte.

Au dehors, tout est possible…

LOIS DE L'HOSPITALITE (1923) / Metro Pictures Joseph M. Schenck Productions

L’impressionnante maîtrise de la réalisation saute aux yeux : pour Jean-Pierre Coursodon (Buster Keaton, éd. Atlas Lherminier), « dans les deux dernières bobines, il devient […] impossible, malgré les changements de lieu, de discerner des “séquences” distinctes tant les événements et les gags se succèdent à un rythme accéléré. »

Tout l’art comique de Keaton se trouve dans le calcul quasi mathématique de ses acrobaties. Un retour aux sources pour cet enfant de la balle qui met à l’écran (pour la seule fois) son père, son fils et son épouse, Natalie Talmadge, dans une nouvelle version des Three Keatons.

Musicien éclectique à la réputation internationale, David Cassan fait partie des personnalités marquantes de la jeune génération des organistes français.

David Cassan - Auditorium de Lyon / DR

Interprète reconnu et salué par la critique, David Cassan défend avec conviction l’ensemble du répertoire d’orgue avec une prédilection pour l’œuvre de Bach et les compositeurs français des XIXe et XXe siècles. Improvisateur passionné et créatif, il accompagne régulièrement des films muets à l’orgue ou au piano.

David Cassan est organiste titulaire du grand orgue de l’Oratoire du Louvre à Paris.

Les Lois de l’hospitalité de Buster Keaton et John G. Blystone

et [Our Hospitality] États-Unis, 1923, N & B, muet / avec Buster Keaton, Natalie Talmadge, Joe Roberts, Ralph Bushman [1h05] Film restauré par la Cineteca di Bologna et la Cohen Film Collection au laboratoire L’Immagine Ritrovata, dans le cadre du Keaton Project