Le film d’Andy Muschietti est tiré d'un roman célèbre de Stephen King. Un clown maléfique, kidnappeur, tueur, sort de son sommeil toutes les trois décennies pour bouffer des enfants, qu’une bande d'ados décide ici d’affronter.

Jean-Marc Lalanne : "quelques morceaux de bravoure impressionnants"

J’étais très excité, a priori, par le film… et il m’a un peu déçu, je dois dire.

Je trouve qu’il réussit isolément quelques très bonnes séquences, notamment la première avec un petit garçon qui va être aspiré par un clown dans un égout, je la trouve vraiment extrêmement bien filmée . Elle réussit à créer une atmosphère qui fait que ce n'est pas seulement une peur mécanique par des effets un peu grand-guignolesques de terreur, mais à créer une angoisse beaucoup plus profonde, beaucoup plus sourde qui touche à l'inconscient et à l'imaginaire enfantin.

Des scènes comme ça, il y en a plusieurs dans le film. Mais étrangement, ces quelques morceaux de bravoure très réussis ne créent pas une progression dramatique où l'angoisse irait crescendo et et le film se perd un peu dans des effets spectaculaires un peu vain, une mise en scène à l'épate qui, même si les effets visuels sont très bons, je trouve que la caméra en rajoute avec une volonté d'être virevoltante qui est un peu un peu clinquante.

Michel Ciment : "cliché"

Stephen King a une grande imagination, incontestablement, mais quand il est servi par des vrais metteurs en scène comme Cronemberg, comme De Palma, comme Carpenter et bien sûr comme Kubrick (Stephen King déteste Shining alors que c’est tout même l’un des plus beaux films d'après ses romans) - donc là, on a affaire à un faiseur...

Je suis ce qu'a cité Jean-Marc, qui est tout à fait juste : les quelques séquences qu'il a citées sont les meilleures, ce sont des vraies séquences d'épouvante où l'épouvante est vraiment portée à l'incandescence… Le reste du film , moi, je l'ai trouvé extrêmement clichée.

Eric Neuhoff : "le début est la partie la plus réussie du film"

Ce qui est bien dans ce film, c'est que ça nous venge de toutes ces matinées qu'on nous imposait, enfants, au cirque, avec les clowns qui sont les personnages les moins drôles du monde et là, on voit que les clowns sont faits pour faire peur et que c'est l'imaginaire des enfants qui crée ça, et je trouve ça assez réussi.

Le début est la partie la plus réussie du film. C'est un peu comme dans le premier Alien : c'est quand on ne voit pas beaucoup le méchant clown. Ensuite on l’a un peu trop sous les yeux.

Alain Riou : "on n'a pas peur du tout"

Le film qui fait le plus peur de l'histoire du cinéma, il y en a un qui était absolument terrifiant : c’est un film de Robert Wise, _La Maison du diable_, où on ne voit rien ! On entend tout le temps, on a une pétoche du diable, et c'est formidable !

Alors évidemment, [dans Ça], on n'a pas peur du tout.

Si ça ne fait pas peur, c'est pour une raison extrêmement simple c'est à cause de la loi de Jacques Tourneur : le clown en lui-même est assez terrifiant quand on voit son maquillage mais dès qu’il ouvre sa bouche de brochet on voit que ce n'est pas vrai et pour avoir peur , il faut qu'on voit que c'est vrai.

Mais pour le reste , j'ai trouvé il y a plein d'idées. Enfin, ça m'a amusé !

