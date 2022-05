Le Prix de la Mise en scène, toujours très attendu, a été donné à un film France Inter : "Decision to Leave" ("Décision de quitter" en français) du coréen Park Chan-Wook. Que vaut le film ? Les critiques du "Masque & la Plume" l'ont vu, ils nous racontent.

Extrait de l'affiche du film "Decision to Leave", prix de la Mise en scène au festival de Cannes 2022

Ce film, dont France Inter est partenaire, sortira début juillet - c'est en tout cas un des premiers films présentés à Cannes qu'on pourra voir au cinéma.

Un détective y enquête sur la mort d'un homme, et il tombe amoureux de la femme du défunt - qui est aussi la principale suspecte

Pour Michel Ciment, "le Prix de la Mise en scène est totalement justifié"

"Le Prix de la Mise en scène est totalement justifié. Enfin, il y a d'autres films qui étaient très bien mis en scène mais il fait partie des films où il y a vraiment un metteur en scène.

Les films précédents de Park Chan-Wook, c'est vrai, étaient beaucoup plus spectaculaires, avec des effets qu'on pouvait ne pas aimer. Et là, il y a une rigueur dans la mise en scène pour les cadres, la façon de filmer. Il y a aussi, peut-être, un scénario un peu trop compliqué (on se perd un peu).

C'est à la fois un film criminel et une romance. C'est très hitchcockien, on pense à "Vertigo", on pense aussi à "Pandora". Ça fait partie de ces films qui ont une sorte de romantisme avec, en même temps, une rigueur de mise en scène qu'on n'avait jamais vue à ce point-là chez Park Chan-Wook".

Xavier Leherpeur a été un peu déçu

"Je suis à la fois agréablement surpris en tant que spectateur et un peu déçu quand même par le Park Chan-Wook.

Il y a une beauté de la mise en scène, mais qui finit par étouffer constamment le propos. Il ne peut pas supporter qu'il n'y ait pas un plan sans une idée, sans une trouvaille, sans quelque chose d'inventif et de surprenant. Et du coup, il égare sa structure narrative qui n'est rien d'autre [ALERTE SPOILER] qu'une histoire de veuve noire. On se souvient du film dans les années 1980 avec Debra Winger : elle se débrouille pour éliminer ses maris et attrape dans son filet d'araignée venimeuse le pauvre détective qui n'est plus que l'instrument de son crime… On a vu ça 1000 fois.

Comme le scénario est un peu facile, un peu léger, la manière dont il greffe constamment une mise en scène un rien tape à l'oeil m'a un tout petit peu sorti régulièrement du plaisir que j'ai éprouvé".

Pour Charlotte Lipinska, Park Chan-Wook est un "très grand metteur en scène"

"Très, très grand metteur en scène. Je me souviens de la présentation de "Old Boy" à Cannes, où on était tous persuadés qu'il aurait la palme, ou en tout cas on l'espérait. Il n'est pas arrivé loin puisqu'il avait eu le Grand Prix mais ça avait tout de même une petite frustration et il est grand temps de saluer et de récompenser cet immense metteur en scène.

Mais je suis, comme Xavier, un peu frustrée par le scénario qui est très emberlificoté sur la fin et nous perd un peu sur la dernière demi-heure.

Le film est quand même sublime, on se laisse happer effectivement chaque cadrage, chaque lumière, les comédiens aussi sont absolument magnifiques. Mais je n'ai pas eu le coup de poing que j'avais eu sur ses autres films, que ce soit "Mademoiselle", "Lady Vengeance" ou "Old Boy"".

Pour Eric Neuhoff, la mise en scène de ce film "vous envoûte"

"Le scénario, je sais pas si ça pèche, mais c'est un des rares cas ou on comprend absolument rien - enfin, très peu de choses - et on ne s'ennuie pas une seconde. C'est la mise en scène qui enrobe tout ça qui vous envoûte.

Si vous pouvez imaginer ce que c'est, c'est un "Basic Instinct" élégant".

