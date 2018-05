Une création originale France Inter

Pour la première fois, France Inter, associée au Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, crée une webradio toute entière consacrée au cinéma le temps du Festival de Cannes

Une antenne dédiée au cinéma, à consommer à votre rythme et sans modération ponctuée de rendez-vous exclusifs :

La leçon de cinéma de Martin Scorsese et les masterclass de John Travolta, Gary Oldman ou Christopher Nolan.

sur le cinéma d'aujourd'hui. Des portraits de celles et ceux qui font le festival cette année.

de celles et ceux qui font le festival cette année. De la musique avec les "playlists des cinéastes".

Cannes au jour le jour

Toute l’actualité du Festival avec

Cannes & Co : Le journal du Festival par Eva Bettan, Corinne Pélissier et Philippe Randé

Boomerang par Augustin Trapenard, en direct de la Croisette tous les matins

On aura tout vu par Laurent Delmas et Christine Masson

Les grands débats du cinéma d'aujourd'hui

La place des femmes dans l’Industrie du cinéma, l’image et la représentation du féminin, les plateformes numériques et le cinéma européen … Débats et échanges au coeur du 7ème art, à écouter en exclusivité, en collaboration avec le CNC

Rendez-vous avec

La leçon de cinéma de Martin Scorsese (avec la quinzaine des réalisateurs) et les masterclass de Christopher Nolan, Ryan Coogler, John Travolta et Gary Oldman (avec le Festival)

Les playlists des cinéastes

Jim Jarmusch, Damien Chazelle, Carlos Diegues, Josh et Benny Safdie, Jaco van Dormael nous ouvrent leur discothèques personnelles (en collaboration avec la Quinzaine des réalisateurs)

Portraits

Il font le Festival cette année. Ils sont passés par les studios de France Inter. (Ré)écoutez-les : Jean-Luc Godard, Asghar Farhadi, Vincent Lindon, Christophe Honoré, Hirokazu Kore-eda, Robert Guédiguian, Romain Goupil, Terry Gillian, Wim Wenders, Stéphane Brizé, Bertrand Bonello, Kristen Stewart, Andreï Zvyaguintsev, Jia Zhang-ke, Lee Chang-Dong, Thierry Frémaux …

