L'actrice américaine Carrie Fisher, connue pour le rôle de Princesse Leïa dans Star Wars, a été victime vendredi d'un malaise cardiaque et hospitalisée dans un état critique.

Carrie Fisher doit rendosser le rôle de la princesse Leïa dans l'épisode VIII, prévu en décembre 2017 et actuellement en post-production © AFP / KOBAL / THE PICTURE DESK

Vive inquiétude pour les fans de Star Wars. Carrie Fisher, l'actrice américaine connue notamment pour le rôle de la Princesse Leïa dans les films la Guerre des étoiles a été victime d'une attaque cardiaque "massive" vendredi.

Elle se trouvait à bord d'un vol reliant Londres à Los Angeles et a subi cet arrêt cardiaque quinze minutes avant l'atterrissage, d'après un site d'information américain.

"Carrie Fisher a arrêté de respirer dans l'avion"

Placée sous assistance respiratoire et cardiaque et hospitalisée en urgence à son arrivée en Californie, l'actrice a été admise dans une unité de soins intensifs, a précisé son frère Todd Fisher. D'après le site d'informations sur les célébrités TMZ, il a fallu quinze minutes aux réanimateurs pour obtenir un battement. Présente sur le vol, l'actrice Anna Akana a indiqué sur son compte Twitter que Carrie Fisher "a arrêté de respirer dans l'avion [...] j'espère qu'elle va s'en sortir".

Âgée de 60 ans, Carrie Fisher a fait son retour en tant que Princesse Leïa en décembre 2015, dans Le réveil de la Force, premier film de la troisième trilogie de la saga Star Wars. Elle va rendosser le rôle pour l'épisode VIII, dont la sortie est prévue fin 2017 et dont le tournage semble maintenant terminé.

Sur Twitter, plusieurs acteurs et actrices ont adressé des messages de soutien à Carrie Fisher, à commencer par Mark Hamill, l'acteur qui incarne Luke Skywalker, célèbre chevalier Jedi et frère jumeau de la princesse Leïa, qui lui a envoyé "tout [son] amour".

Autre message, celui de Gwendoline Christie, personnage emblématique de la série Game of Thrones et présente sous le rôle de Captain Phasma dans la nouvelle trilogie de la Guerre des étoiles.

Accro aux médicaments

La comédienne gouailleuse, chaleureuse et à la voix rauque a admis dans de nombreuses interviews avoir été diagnostiquée bipolaire et avoir souffert d'addiction aux médicaments, à l'alcool et la cocaïne une grande partie de sa vie. Elle a reconnu en avoir utilisé lors du tournage de "'Empire contre-attaque, sorti en 1980, et confié avoir subi une thérapie par électrochocs.

Celle qui fut le fantasme féminin de générations de fans - notamment en raison d'une scène de captive en bikini doré - avait révélé le mois dernier avoir eu une liaison avec Harrison Ford lors du tournage du premier épisode de Star Wars, en 1976.