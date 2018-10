Des dialogues hyper-explicatifs, un scénario hyper-prévisible, une lumière hyper-standard... Avec "Galveston", Mélanie Laurent a filmé un polar américain que l'on a déjà vu quinze fois... Selon les critiques du "Masque & la Plume", elle aurait pu s'en passer...

Ben Foster et Elle Fanning sur le tournage de "Galveston" le premier film américain de la française Mélanie Laurent © Copyright Les Bookmakers / The Jokers

Le résumé du film de Mélanie Laurent par Jérôme Garcin

Ce n’est pas à Cannes, mais au festival américain de Deauville que Mélanie Laurent a présenté son film très américain Galveston, avec Ben Foster, Elle Fanning, Lili Reinhart. C’est l’adaptation du roman de Nic Pizzolatto, qui signe d’ailleurs le scénario.

On est en 1987 à La Nouvelle-Orléans. Le petit truand Roy Cady (Ben Foster) apprend en même temps qu'il est atteint d'un cancer du poumon et que son boss l’envoie dans un traquenard. Il décide donc de s’enfuir avec l’argent de leur dernier coup. En route, il rencontre une prostituée de 17 ans, Raquel Arceneaux (Elle Fanning), qui est aussi abîmée que lui, ainsi que sa petite sœur. Ensemble, ils vont à Galveston, station balnéaire du Texas.

Jean-Marc Lalanne a trouvé ce film extrêmement standard...

JML : C'est un film extrêmement fabriqué, avec une compétence technique : le travail du chef opérateur est par moment assez impressionnant. Et en même temps on a l'impression que tout a été choisi sur catalogue, que c'est vraiment la lumière standard d'un thriller un peu gothique, et tout ça est très désinvesti.

Mélanie Laurent pousse toujours le curseur sur la direction d'acteur pour être très intense tout le temps et le film donne un sentiment de piétinement.

Ben Foster sur le tournage de "Galveston" le tout dernier film de Mélanie Laurent et son premier film américain ! / Copyright Les Bookmakers / The Jokers

Pierre Murat est moins critique et souligne le jeu de Ben Foster !

PM : Elle avait deux films qui n'étaient pas terribles, là il me semble qu'il y a quand même une atmosphère, une ambiance, et surtout un comédien que je trouve formidable : Ben Foster, qui rappelle les grands héros hollywoodiens, perdants, malades...

Donc c'est bien meilleur que ce que Mélanie Laurent a fait jusqu'à présent.

Elle Fanning sur le tournage de "Galveston", le tout dernier film de Mélanie Laurent et son premier film américain ! / Copyright Les Bookmakers / The Jokers

"Un film de commande" selon Charlotte Lipinska

CL : Dans ses premiers films, il y avait quelque chose de singulier et de personnel que je ne retrouve pas là.

C'est un film de commande et ça se voit, ce n'est pas mal fichu mais on a l'impression d'avoir vu ça mille fois quand même : le petit polar américain, un peu convenu, avec un scénario extrêmement prévisible.

"Galveston" le tout dernier film de Mélanie Laurent, qui est également sont tout premier film américain ! / Copyright Les Bookmakers / The Jokers

Pour Xavier Leherpeur ce film est ni plus ni moins qu'un copier-coller

XL : On ne va pas l'enterrer, de toutes façon le public l'a fait à notre place, c'est un film qui ne fonctionne absolument pas.

Elle aurait pu faire le film depuis une table de montage en prenant des extraits d'autres films ou d'autres séries TV et on aurait eu exactement la même chose. Ce n'était pas la peine de s'emmerder à aller tourner le film, il aurait suffit de faire un copier-coller et on aurait eu le même résultat.

Écoutez

Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos du film sur le plateau du "Masque et la Plume" :

2 min "Galveston" de Mélanie Laurent : les critiques du Masque & la Plume

🎧 Écoutez l'intégrale du Masque et la Plume

Aller plus loin

Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du "Masque et la Plume" réunis autour de Jérôme Garcin pour parler cinéma, théâtre ou littérature.

À noter que d'autres critiques de films du "Masque et la Plume" sont à retrouver ici !"