Amazon a mis la main sur une mine d’or. En annonçant le rachat de la MGM, l’un des plus gros studios hollywoodien, la plate-forme acquiert les droits de milliers de films et de séries. On vous liste quelques chefs d’œuvres.

La plateforme de contenus en ligne a frappé fort ce mercredi 26 mai en rachetant la Metro Goldwyn Mayer pour près de 7 milliards d’euros. © Radio France / Victor Vasseur

Le lion va rugir sur Amazon. La plateforme de contenus en ligne a frappé fort ce mercredi 26 mai en rachetant la Metro Goldwyn Mayer pour près de 7 milliards d’euros. Un montant colossal qui s’explique par le catalogue du studio hollywoodien, créé en 1924. 17 000 épisode de séries télé et 4000 films. Des chefs d’œuvres qui ont marqué l’histoire du cinéma et le grand public. En tout, Amazon s’empare de plus de 180 oscars et 100 Emmys Awards, les récompenses suprêmes de séries TV aux Etats-Unis. Cette liste de films est non exhaustive.

1 - 2001 : l’odyssée de l’espace

53 ans après la sortie du film de science-fiction, les plus grands fans et spécialistes s’écharpent toujours sur le sens de certaines scènes. Ses effets spéciaux, sa musique, c’est un OVNI co-écrit avec le romancier et scientifique Arthur C. Clarke. Il racontait d’ailleurs : "Si vous comprenez 2001 : l'odyssée de l'espace, c'est que nous avons échoué. Notre but étant de soulever davantage de questions que d'y répondre"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

2 - Le Silences des agneaux

C’est une œuvre mythique, tout comme son affiche, avec le visage de cette jeune fille dont la bouche est couverte par un papillon. Cette adaptation d’un roman est sortie dans les salles en 1991. Ce thriller a reçu 5 Oscars, avec Anthony Hopkins dans le rôle-titre d’Hannibal Lecter, un psychiatre psychopathe et cannibale. Il est interrogé par une brillante agent du FBI, prête à tout pour arrêter un tueur en série Buffalo Bill.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

3 - La saga James Bond

C’est sans doute la plus belle prise pour Amazon. Octopussy, Le monde ne suffit pas, Casino Royale, Skyfall, 007 Spectre : les films de l’agent secret anglais vont déferler sur la plateforme d’Amazon. La MGM détient la moitié des droits sur James Bond. Mourir peut attendre, le dernier volet des aventures de James Bond, doit toujours sortir en salle le 6 octobre 2021 en France.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

4 - Le Hobbit

Il était difficile de faire mieux que la trilogie initiale du Seigneur des anneaux, mais les trois films centrés sur la vie du Hobbit Bilbon Saquet valent le détour. Toujours réalisé par Peter Jackson, l’histoire se déroule 60 ans avant les aventures de Frodon. Amazon Prime compte d’ailleurs bientôt dévoiler sa futur série, adapté des romans de Tolkien. Réalisé en Nouvelle-Zélande, elle reviendra sur la vie du grand méchant, Sauron.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

5 - Ben Hur

Avec le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi et Titanic, Ben-Hur est le film le plus primé de l’histoire du cinéma. Sortie en 1959, il compte 11 oscars. A l’issue du film, le New York Times explique que le réalisateur William Wymer s’est retrouvé à la fin du tournage avec 340 km de pellicules. Il en restera 5800 mètres à la fin, soit 3h32 de film. Et car on aime bien les anecdotes, sachez qu’il a fallu 10 semaines pour tourner la mémorable course de chars.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

6 - Rocky

La référence en matière de boxe. Et pourtant, tourné en 28 jours et avec un budget de moins d’un million de dollars, personne ne s’attendait à un tel succès dès la sortie du premier film en 1976. Depuis, sept autres films sont sortis. En comptant Creed, le spin-off sur le fils d’Apollo Creed, le grand adversaire de Rocky. Sylvester Stallone a créé et interprété le personnage. On a tout de suite envie d’entendre la musique et revoir Rocky monter les marches du Philadelphia Museum of Art.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

7 - West Side Story

Certains le qualifie comme plus beau film de tous les temps. Une sorte de Roméo et Juliette façon comédie musicale, dans un New-York des années 50. Une merveille de plus de 2h30, sortie en 1962 en France. Preuve de son succès, West Side Story est resté à l'affiche du cinéma George V, sur les Champs-Élysées à Paris pendant 4 ans, 8 mois, et 10 jours consécutif.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

8 - La Panthère rose

Son générique est légendaire, l’un des plus connu du monde de la télévision, avec ces quelques notes de saxophone. C’est le réalisateur Blake Edwards et l’acteur Peter Sellers qui ont inventé les aventures de la Panthère Rose.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

9 - The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

Sans s’y attendre, la série est devenue un symbole de protestation des femmes dans le monde. Au lendemain de l’investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche au Etats-Unis, des millions de femmes sont descendus dans la rue, avec des pancartes, et parfois vêtue de la cape rouge et de la coiffe blanche, comme dans la série, adapté d’un roman de Margaret Atwood. La quatrième saison est en train d’être diffusé sur OCS.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

10 - Fargo

Pour le moment, les trois saisons sont visibles chez le grand rival Netflix. La série Fargo est inspirée du film des frères Coen. Une "série drôle, bizarre et intrigante" résume Télérama. Il y a une histoire par saison, avec une intrigue dans une Amérique profonde, comme dans le Kansa, le Minnesota. Joel et Ethan Coen sont à la production, et cela se ressent.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et bien d'autres...

Parmi les films qui tombent dans l’escarcelle d’Amazon, il y a également A Star is Born de Bradley Cooper, Détroit de Katheryn Bigelow, 22 Jump Street, Thelma et Louise de Ridley Scott, Lolita de Stanley Kubrick, Chantons sous la pluie, Nanny Pc Phee, ou encore les séries Stargate et Vikings. En revanche, bien que produit par la MGM, Autant en emporte le vent et Le magicien d’Oz ne figure pas dans la liste. Les droits du catalogue des films réalisés avant 1948 appartiennent à la Warner. Avec ce nouveau catalogue, c’est une étape de plus dans la guerre qui oppose les plateformes. Mais laquelle réussira a dragué le plus d’abonnés ?