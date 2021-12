Vous aussi, comme les critiques du Masque & la Plume, vous êtes sans doute restés sur votre faim après avoir regardé "Mourir peut attendre", "House of Gucci", "Les Eternels", "Eiffel", "Wonder Woman 1984, "France", "La grande traversée".

Voici les 7 grands flops cinématographiques de 2021. Photo : "Mourir peut attendre" avec Daniel Craig et Lashana Lynch © Universal Pictures International France

Une sélection des grands ratages cinéma de cette année d'après les critiques du Masque & la Plume.

Charlotte Lipinska (Vanity Fair)

(Vanity Fair) Eric Neuhoff (Figaro)

(Figaro) Camille Nevers (Libération)

(Libération) Eva Bettan (France Inter)

(France Inter) Jean-Marc Lalanne (Les Inrockuptibles)

(Les Inrockuptibles) Michel Ciment (Positif)

(Positif) Nicolas Schaller (L’Obs)

(L’Obs) Pierre Murat (Télérama)

(Télérama) Sophie Avon (Sud-Ouest)

(Sud-Ouest) Xavier Leherpeur (7ème Obsession)

(7ème Obsession) Ava Cahen (Mania)

1 - "Mourir peut attendre" de Cary Joji Fukunaga

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La 25e adaptation de James Bond signe la fin de l'ère Daniel Craig qui reprend le rôle de 007 pour la cinquième et dernière fois dans un film de 2h45. L'agent secret s'est rangé rangé et vit pleinement sa retraite et son amour avec Madeleine Swann (Léa Seydoux). Mais bientôt confronté à un nouveau grand méchant, Lucifer, incarné par Rami Malek, qui entend répandre une terrible arme bactériologique.

Sophie Avon : "Un film qui a des allures de fourre-tout pour satisfaire tous les publics, et perd donc de sa cohérence".

Les personnages sont comme des marionnettes comme pour répondre à un marketing qui coche les cases des codes de l'époque

Xavier Leherpeur : "La mise en scène est pataude".

On se demande si on n'est pas revenu à l'époque des Roger Moore, soit les pires films…"

Éric Neuhoff estime qu'ils ont "effacé toutes les aspérités de James Bond, devenu un garçon très sage et d'un politiquement correct absolu.

À consommer avec modération

2- "House of Gucci" de Ridley Scott

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le célèbre cinéaste réunit une ribambelle de vedettes (Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons, Al Pacino) dans un docu drama où, en 1995, Maurizio Gucci, l'héritier du fondateur de Gucci, est assassiné. Sa femme Patrizia Reggiani (Lady Gaga) a commandité ces meurtres afin de pouvoir toucher une part de son héritage. YouTube - Universal Pictures France

Xavier Leherpeur : "Tout est faux et sans aucune dramaturgie".

C'est abyssal de bêtises et de caricature

Sophie Avon :

C'est mal écrit, c'est mal joué. Rien ne va !

Nicolas Schaller : "Où était Ridley Scott pendant le tournage ?"

Tout est dévitalisé

Pierre Murat :

C'est absolument ennuyeux et grotesque

3- "Les Eternels" de Chloé Zhao

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les studios Marvel adaptent de nouveaux super-héros, issus de leurs comics book. Le film est cette fois-ci signé Chloé Zhao doublement oscarisée.

À l'affiche : Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie interprètent les fameux Eternels cachés sur Terre au milieu des humains qu'ils protègent depuis les origines. Cette fois, ce n'est pas une mince affaire puisqu'ils se battent contre ceux que l'on appelle "les Déviants", pour sauver la Terre.

Xavier Leherpeur : "La talentueuse Chloé Zhao ne fait pas mieux malheureusement que tous les autres Marvel puisque cet univers est égal à lui-même".

Des super-héros hyper friendly qui recyclent des pouvoirs qu'on connait déjà depuis longtemps, et sans aucun enjeu, sans saveur, c'est inutile…

Eva Bettan : "Il n'y a absolument rien à sauver. Le film est tellement mou…"

Eric Neuhoff : "C'est beaucoup trop intellectuel pour moi…"

4 - "Eiffel" de Martin Bourboulon

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le biopic très romancé de Gustave Eiffel et de sa célèbre tour symbole avec Romain Duris et Emma Mackey. On assiste aux atermoiements du jeune Eiffel, à qui le gouvernement français commande une œuvre spectaculaire pour l'exposition universelle de 1889 à Paris ; mais aussi à la reconstitution du chantier pharaonique de la tour ; de même que la féroce opposition initiale des riverains et Français au départ.

Nicolas Schaller : "Ça ne vit pas, ça manque de souffle et de romanesque".

C'est du cinéma touristique

Jean-Marc Lalanne : "Le film aurait dû creuser l'aspect technique, d'autant que l'histoire d'amour est vraiment catastrophique…"

Charlotte Lipinska :

Essentiellement une romance hyper cucul la praloche !

5 - "Wonder Woman 1984" de Patty Jenkins

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C'est la suite du premier film que la m^me réalisatrice, Patty Jenkins, avait réalisé en 2017. Sauf qu'on est cette fois 70 ans après les évènements du premier, en pleine Guerre froide. La guerrière amazone affronte Maxwell Lord, un homme d'affaires en faillite qui a dérobé la fameuse pierre de rêve, qui a le pouvoir d'exaucer tous les rêves.

Jérôme Garcin : "C'est assez rasoir, très laid et ça manque d'action".

Eric Neuhoff : "Ça commence comme Gladiator, puis ça se poursuit comme du mauvais Luc Besson".

C'est vraiment un film inutile, qui colle aux doigts comme de la barbe à papa

Camille Nevers :

Le film n'est pas à la hauteur de ce qu'il voudrait être. Il ne se passe pas grand chose

Michel Ciment : "J'ai été sidéré par l'audace de ce dialogue et tout est extrêmement lourdingue".

6 - "France" de Bruno Dumont

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Nous voici aux côtés de France (Léa Seydoux), une journaliste et présentatrice vedette d'info qui aime se faire valoir lors des conférences de presse comme sur les théâtres de guerre à l'étranger, aime à trafiquer à son avantage ses reportages.

Il faut absolument qu'elle soit la meilleure jusqu'au jour où une mauvaise expérience remet en question sa vie et sa carrière où elle sera menée à rencontrer un écrivain (Benjamin Biolay). Un miroir satirique de notre société à travers une anti-héroïne au destin tragique.

Nicolas Schaller : "Ce film est vraiment embarrassant et très problématique".

Le film est une guerre dont la première victime, c'est nous tant il est d'une laideur absolue !

Ava Cahen : "Le personnage de Léa Sydoux est une icône très détestable, très pâle, très creuse, tel un clown surmaquillé. C'est une dégueulasserie".

C'est du mauvais roman-photo couplé à du mauvais mélo

Charlotte Lipinska : "Une satire assez féroce censée faire rire. En vain… Un personnage dont le nihilisme constant tourne à vide".

Il ne se passe pas grand chose. On s'ennuie. Ce n'est pas drôle, c'est interminable, inconfortable, pas aimable et très désarmant

7 - "La grande traversée" de Steven Soderbergh

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le réalisateur de "Ocean Eleven" part en croisière sur le Queen Mary 2 avec Alice Hughes (Meryl Streep) une romancière américaine à succès, lauréate du prix Pulitzer, en panne d'inspiration et prend le large pour la retrouver. La croisière s'amuse puis se noircit.

Jérôme Garcin : "C'est un peu suranné et un peu long".

Xavier Leherpeur : "C'est surtout la croisière ça use… On s'ennuie de manière éhontée".

Ça ne démarre jamais. C'est cliché sur cliché

Charlotte Lipinska : "À aucun moment Meryl Streep ne cherche à rendre son personnage sympathique".

Ça parle, ça parle et il ne se passe rien…

Nicolas Schaller : "C'est un film qui m'a submergé d'ennui avec une mise en scène très pauvre et pépère en termes de mise en scène".

Aller plus loin

► Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du Masque et la Plume, réunis autour de Jérôme Garcin, pour parler cinéma, théâtre ou littérature.

► Retrouvez toutes les critiques cinéma du Masque & la Plume.