Vous ne pouvez pas finir l'année sans avoir vu ces 7 coups de cœur du "Masque" : "Illusions perdues" de Xavier Giannoli, "Nomadland" de Chloé Zhao, "Aline" de Valérie Lemercier, "Cry Macho" de Clint Eastwood, "Le dernier duel" de Ridley Scott, "Drive My Car" de Ryusuke Hamaguchi, "La loi de Téhéran" de Saeed Roustayi.

Ces 7 films qu'il ne fallait surtout pas manquer en 2021 ! © Getty / Karl Tapales

Une sélection des meilleurs films de l'année d'après les critiques du Masque & la Plume :

1 - "Nomadland" de Chloé Zhao

C'est l'Oscar du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice 2021. La Chine a pourtant tu ces trois Oscars. Après "The Rider", voici qu'elle adapte le livre éponyme de Jessica Bruder en un road movie. Après l'effondrement économique de la cité ouvrière dans laquelle elle vivait, une femme veuve part sur la route en van et adopte une vie de nomade des temps modernes, rencontrant les oubliés, les laissés-pour-compte du capitalisme sombrant dans la misère et la précarité.

Sophie Avon : "J'ai été cueillie par la poésie du film et ce magnifique portrait d'une femme qui parle peu, sourit beaucoup, écoute et, surtout, regarde autour d'elle.

C'est un éloge du regard et de la contemplation.

Michel Ciment : "Un très beau film basé sur une émotion très retenue".

Pierre Murat : "Il y a vraiment une force, un lyrisme, une tendresse pour les gens".

C'est vraiment le film qu'il faut voir actuellement.

🎧 Écoutez l'intégralité des critiques échangées à propos de ce film :

7 min "Nomadland" de Chloé Zhao Par Jérôme Garcin

2 - "La loi de Téhéran" de Saeed Roustayi

Un thriller honoré par une standing ovation au dernier Festival de Venise. Le film s'ouvre par une descente musclée de la police de Téhéran dans une cache de dealer. Voici la traque d'un parrain de la drogue, Nasser Khakzad, menée par un flic aux méthodes brutales, Samad. Sur fond d'un pays où la vente de crack a explosé, où la plus petite possession de drogue est punie de la peine de mort. C'est un des plus gros succès cinématographique en Iran.

Xavier Leherpeur : "Un film stupéfiant qu'on ne voit pas du tout passer d'où une grande maîtrise scénaristique qui ne connaît aucun temps mort !"

C'est absolument remarquable avec une scène finale à couper le souffle !

Eric Neuhoff : "Un film hallucinant rythmé par plein d'inventions cinématographiques".

C'est du pur cinéma.

Charlotte Lipinska : "Un grand film qui retranscrit la réalité de la société iranienne actuelle".

C'est vraiment un grand, grand polar.

🎧 Écoutez l'intégralité des critiques échangées à propos de ce film :

8 min "La Loi de Téhéran" de Saeed Roustayi Par Jérôme Garcin

3 - "Drive My Car" de Ryusuke Hamaguchi

Le prix du scénario au Festival de Cannes 2021 raconte l'histoire de Yusuke Kafuku, un acteur et metteur en scène veuf qui se rend à Hiroshima pour monter "Oncle Vania" de Tchekhov pour un festival de théâtre. Une jeune femme est chargée de l'emmener au volant de sa voiture à lui, une vieille Saab rouge écarlate. Au fil des trajets, ils se confient sur leur passé. Une formidable rencontre salvatrice aussi bien pour lui que pour elle.

Eric Neuhoff : "Un film d'une richesse, d'une délicatesse, d'une légèreté, d'une magie incroyable… Un vrai miracle !"

Tout est prodigieux, c'est une véritable œuvre d'art, d'une intelligence et d'un art de cinéma inouïs.

Ava Cahen : "C'est le film parfait."

Allez-y, foncez ! Un film bouleversant et magnifique qui nous grandit sur l'altérité et l'amour.

Xavier Leherpeur : "Une mise en scène sublime et implacable que le réalisateur travaille à la perfection".

🎧 Écoutez l'intégralité des critiques échangées à propos de ce film :

7 min "Drive My Car" de Ryusuke Hamaguchi Par Jérôme Garcin

4 - "Illusions perdues" de Xavier Giannoli

Ne manquez pas les "Illusions perdues" de Lucien Rubempré adaptées au cinéma. On y voit bien sûr le célèbre personnage romantique, emblématique de "La Comédie humaine" d'Honoré Balzac, quitter Angoulême pour se faire un nom en gagnant Paris, intégrant le milieu du journalisme et découvrant une presse baignée dans les compromissions de l'époque.

Jérôme Garcin :

Un film absolument tourbillonnant, étincelant, brillant qui en fait un roman très moderne.

Charlotte Lipinska : "un film extrêmement beau, riche, constamment en mouvement, qui dresse le miroir assez féroce de notre époque contemporaine et de notre rapport à l'information".

Un film tourbillonnant, spectaculaire qui a franchement de la gueule et a tout pour qu'on soit ému.

Michel Ciment : "c'est une adaptation très réussie d'un des chefs-d'œuvre de Balzac".

🎧 Écoutez l'intégralité des critiques échangées à propos de ce film :

11 min "Illusions perdues" de Xavier Giannoli Par Jérôme Garcin

5 - "Le Dernier duel" de Ridley Scott

Après "Gladiator" ou encore "Kingdom of Heaven", Ridley Scott signe un nouveau film historique consacré au dernier duel judiciaire en France en plein Moyen Âge, le dernier procès par combat. Une occasion pour le cinéaste de dénoncer le sort des femmes à travers ce fait divers médiéval. Une lutte présente conjuguée ici au passé.

Charlotte Lipinska : "C'est un grand film, réussi, spectaculaire".

Je retenais mon souffle, les acteurs sont prodigieux. C'est extrêmement prenant et captivant.

Nicolas Schaller : "Je n'avais pas vu Ridley Scott aussi inspiré depuis un petit moment !"

🎧 Écoutez l'intégralité des critiques échangées à propos de ce film :

6 min "Le Dernier duel" de Ridley Scott Par Jérôme Garcin

6 - "Aline" de Valérie Lemercier

Valérie Lemercier réalise le biopic romancé de Céline Dion dans une distribution 99,9 % québécoise. Une manière pour elle de raconter sa propre histoire de fille d'agriculteurs de Seine-Maritime attirée très tôt par les feux de la rampe et qui rêvait de devenir une chanteuse populaire. On y découvre comment Aline va rencontrer et épouser le producteur Guy-Claude, de 26 ans son aîné et qui va faire d'elle la plus grande star de la chanson.

Éric Neuhoff : "Il ne faut surtout pas passer à côté car on peut aimer même si on n'est pas fan de Céline Dion ni de Valérie Lemercier".

Camille Nevers :

Si tout le cinéma français ressemblait à ça, on serait heureux !

Jean-Marc Lalanne : "Valérie Lemercier réalise un vrai petit miracle".

Michel Ciment :

C'est incontestablement le meilleur film de Valérie Lemercier.

🎧 Écoutez l'intégralité des critiques échangées à propos de ce film :

7 min "Aline", de Valérie Lemercier Par Jérôme Garcin

7 - "Cry Macho" de Clint Eastwood

Le cinéaste vétéran signe son 40e film et partage ici un tout autre regard sur lui-même dans ce qui ressemble à ce qu'il faut bien appeler un documentaire testamentaire où, sous les traits d'un mentor improvisé qui accompagne un adolescent en pleine perdition, il fait le point sur lui-même et sa propre existence. Il atteint très certainement le sommet de son art.

Camille Nevers : "pour la première fois, j'ai eu l'impression que Clint Eastwood opérait une mise à nu de lui-même crépusculaire et testamentaire".

Michel Ciment :

Un film extrêmement attachant et révélateur de l'homme Eastwood qui parle de son propre désœuvrement, créant ainsi une émotion incontestable.

Éric Neuhoff : "Rien que de le regarder, c'est comme un documentaire"

🎧 Écoutez l'intégralité des critiques échangées à propos de ce film :

6 min "Cry Macho", de Clint Eastwood Par Jérôme Garcin

