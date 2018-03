Campillo : 6 - Dupontel : 5. "120 battements par minute" et "Au revoir la haut" sont les grands gagnants de cette 43ème cérémonie. Les acteurs de "Petit paysan" et "Barbara" également récompensés.

Swann Arlaud, Jeanne Balibar et Robin Campillo © AFP

France Inter accompagne le 7ème art. 4 films que nous avons soutenus ont été récompensé :

LE PALMARES

Meilleur Film

120 battements par minute de Robin Campillo

Au revoir là-haut d'Albert Dupontel | Barbara de Mathieu Amalric | Le brio de Yvan Attal | Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir | Petit paysan de Hubert Charuel | Le sens de la fête d'Eric Toledano et Olivier Nakache

Meilleure Réalisation

Albert Dupontel - Au revoir là-haut

Robin Campillo - 120 battements par minute | Mathieu Amalric - Barbara | Julia Ducournau - Grave | Hubert Charuel - Petit paysan | Michel Hazanavicius - Le redoutable | Eric Toledano et Olivier Nakache - Le sens de la fête

Meilleur Acteur

Swann Arlaud - Petit paysan

Daniel Auteuil - Le brio | Jean-Pierre Bacri - Le sens de la fête | Guillaume Canet - Rock'n roll | Albert Dupontel - Au revoir là-haut | Louis Garrel - Le redoutable | Reda Kateb - Django

Parfois quand on joue quelque chose nous échappe alors quand le vent finit par donner un petit frisson, c'est que ça n'a pas été totalement inutile

Meilleure Actrice

Jeanne Balibar - Barbara

Juliette Binoche - Un beau soleil intérieur | Emmanuelle Devos - Numéro Une | Marina Foïs - L'atelier | Charlotte Gainsbourg - La promesse de l'aube | Doria Tillier - Monsieur et Madame Adelman | Karine Viard - Jalouse

Meilleur Acteur dans un Second Rôle

Antoine Reinartz - 120 battements par minute

Niels Arestrup - Au revoir là-haut | Laurent Lafitte - Au revoir là-haut | Gilles Lelouche - Le sens de la fête | Vincent Macaigne - Le sens de la fête

Antoine Reinartz © AFP

Meilleure Actrice dans un Second Rôle

Sara Giraudeau - Petit paysan

Laura Calamy - Ava | Anaïs Demoustier - La villa | Sara Giraudeau - Petit paysan | Adèle Haenel - 120 battements par minute | Mélanie Thierry - Au revoir là-haut

Sara Giraudeau © AFP

Un bon second rôle à l'écran ne prend tout son sens que lorsque'il s'accorde avec son premier rôle

Meilleur Espoir Féminin

Camelia Jordana - Le brio

Iris Bry - Les gardiennes | Laetitia Dosch - Jeune femme | Eye Haïdara - Le sens de la fête |Garance Marillier - Grave

Camilla Jordana © AFP

Quand on se donne les moyens de faire des choses, et qu'on ne lâche pas , il se passe des trucs

Meilleur Espoir Masculin

Nawell Perez Biscayart - 120 battements par minute

Benjamin Lavernhe - Le sens de la fête | Finnegan Oldfield - Marvin ou la belle éducation | Pablo Pauly - Patients | Arnaud Valois - 120 battements par minutes

Nawell Perez Biscayart © AFP

Meilleur Scénario Original

Robin Campillo - 120 battements par minute

Mathieu Amalric et Philippe Di Folco - Barbara | Julia Ducournau - Grave | Claude Le Pape et Hubert Charuel - _Petit paysan |_Eric Toledano et Olivier Nakache - Le sens de la fête

Meilleure Adaptation

Albert Dupontel et Pierre Lemaitre - Au revoir là-haut

Xavier Beauvois, Frédéric Moreau et Marie-Julie Maille - Les gardiennes | Grand Corps Malade et Fadette Drouard - Patients | Eric Barbier et Marie Eynard - La promesse de l'aube | Michel Hazanavicius - Le redoutable

Meilleure Musique Originale

Arnaud Rebotini - 120 battements par minute

Christophe Julien - Au revoir là-haut | Jim Williams - Grave | Myd - Petit paysan | Mathieu Chedid - Visages, Villages

Arnaud Rebotini très ému © AFP

Si la musique de 120 battements a une profondeur c'est qu'elle est la musique de ceux qui sont morts, qui ont perdu des proches

Meilleurs Costumes

Mimi Lempicka - Au revoir là-haut

Isabelle Pannetier - 120 battements par minute | Pascaline Chavane - Barbara | Anaïs Roman - Les gardiennes | Catherine Bouchard - La promesse de l'aube

Meilleurs Décors

Pierre Queffelean - Au revoir là-haut

Emmanuelle Duplay - 120 battements par minute | Pierre Queffelean - Au revoir là-haut | Laurent Baude - Barbara | Pierre Renson - La promesse de l'aube | Christian Marti - Le redoutable

Meilleure Photo

Vincent Mathias - Au revoir là-haut

Jeanne Lapoirie - 120 battements par minute | Vincent Mathias - Au revoir là-haut | Christophe Beaucarne - Barbara | Caroline Champetier - Les gardiennes | Guillaume Schiffman - Le redoutable

Meilleur Montage

Robin Campillo - 120 battements par minute

Christophe Pinel - Au revoir là-haut | François Grédigier - Barbara | Julie Léna, Lilian Corbeille et Grégoire Pontecaille - Petit paysan | Dorian Rigal Ansous - Le sens de la fête

Meilleur Son

Olivier Mauvezin, Nicolas Moreau et Stéphane Thiébaut - Barbara

Julien Sicart, Valérie de Loof et Jean-Pierre Laforce - 120 battements par minute | Jean Minondo, Gurwal Coïc-Gallas, Cyril Holtz et Damien Lazzerini - Au revoir là-haut | Mathieu Descamps, Séverin Favriau et Stéphane Thiébaut - Grave | Pascal Armant, Sélim Azzazi et Jean-Paul Hurier - Le sens de la fête

Meilleur Film de Court Métrage

Les bigorneaux d'Alice Vial

Le bleu blanc rouge de mes cheveux de Josza Anjembe | Debout Kinshasa de Sébastien Maître | Marlon de Jessica Palud | Les misérables de Ladj Ly

Meilleur Film d’Animation pour le court métrage

Pépé le morse de Lucrèce Andreae

Le futur sera chauve de Paul Cabon | I Want Pluto to be a Planet Again de Marie Amachoukeli, Vladimir Mavounia-kouka | Le jardin de minuit de Benoit Chieux

pour le long métrage

Le grand méchant renard de Benjamin Renner et Patrick Imbert

Sahara de Pierre Coré | Zombillénium de Arthur de Pins et Alexis Ducord

Meilleur Premier Film

Petit paysan de Hubert Charuel

Grave de Julia Ducournau | Jeune femme de Leonor Seraille | Monsieur et madame Adelman de Nicolas Bedos | Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

Hubert Charuel © AFP

Meilleur Film Documentaire

I'm not your Negro de Raoul Peck

12 jours de Raymond Depardon | A voix haute, la force de la parole de Ladj Ly et Stéphane de Freitas | Carré 35 d'Eric Caravaca | Visages, Villages de JR et Agnès Varda

Meilleur Film Étranger

Faute d'amour de Andreï Zviaguintsev

Le Caire confidentiel de Tarik Saleh | Dunkerke de Chritopher Nolan | L'échange des princesses de Marc Dugain | Faute d'amour de Andreï Zviaguintsev |La la Land de Damien Chazelle | Noces de Stephan Streker |The Square de Ruben Östlund

César du public

C'est une première. Ce César récompense le film qui a attiré le plus de public lors des 12 derniers mois. C'est Line renaud qui remet ce prix à Dany Boon pour Raid dingue