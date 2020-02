Le cinéma français a distribué ses prix. "Les Misérables" est sacré meilleur film, Roman Polanski, malgré la controverse, est sacré meilleur réalisateur. La profession a salué les prestation d'Anaïs Demoustier pour "Alice et le maire" et Roschdy Zem pour "Roubaix, une lumière".

Le palmarès

Meilleur film

« Les Misérables » de Ladj Ly

La France est notre pays. faisons en un grand pays. Notre ennemi, c'est la misère

Nommés : « La Belle époque » de Nicolas Bedos | « Grâce à Dieu » de François Ozon | « Hors normes » d'Olivier Nakache et Éric Toledano | « J'accuse » de Roman Polanski | « Les Misérables » de Ladj Ly |« Portrait de la jeune fille en feu » de Céline Sciamma | « Roubaix une lumière » d'Arnaud Desplechin

Meilleure réalisation

Roman Polanski pour « J'accuse »

Nommés : Olivier Nakache et Éric Toledano pour « Hors normes » | Ladj Ly pour « Les Misérables » | Céline Sciamma pour « Portrait de la jeune fille en feu » | Arnaud Desplechin pour « Roubaix, une Lumière » | Nicolas Bedos pour « La Belle Époque » | François Ozon pour « Grâce à Dieu »

Meilleure actrice

Anaïs Demoustier dans « Alice et le maire »

Le cinéma est une fête. Depuis que je suis enfant, je suis portée par le regard des cinéastes, homme ou femme. Vive le cinéma

Nommés : Anaïs Demoustier - Bac FilmsChiara Mastroianni dans "Chambre 212" | Eva Green dans « Proxima » | Adèle Haenel dans « Portrait de la jeune fille en feu » | Noémie Merlant dans « Portrait de la jeune fille en feu » | Karin Viard dans « Chanson Douce » | Doria Tillier dans « La Belle Époque »

Meilleur acteur

Roschdy Zem dans « Roubaix, une lumière »

Je voudrais dire à tout ceux qui partent d'un peu loin que l'important, ce n'est pas de courir vite pour rattraper ceux qui sont devant, mais de courir plus longtemps

_Nommés :_Daniel Auteuil dans « La Belle Époque » | Damien Bonnard dans « Les Misérables » | Vincent Cassel dans « Hors normes » | Jean Dujardin dans « J'Accuse » | Reda Kateb dans « Hors Normes » | Melvil Poupaud dans « Grâce à Dieu »

Meilleure actrice dans un second rôle

Fanny Ardant dans « La Belle Époque »

Une récompense, c'est comme une glace un jour de grande chaleur. C'est très agréable, mais c'est éphémère

_Nommés :_Laure Calamy dans « Seules les bêtes » | Sara Forestier dans « Roubaix, une lumière » | Hélène Vincent dans « Hors normes » | Josiane Balasko dans « Grâce à Dieu »

Meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud dans « Grâce à Dieu »

Quelle fierté de faire partie de ce film

Nommés : Louis Garrel dans « J'Accuse » | Grégory Gadebois dans « J'Accuse » | Benjamin Lavernhe dans « Mon Inconnue » | Denis Ménochet dans « Grâce à Dieu »

Meilleur espoir masculin

Alexis Manenti dans « Les Misérables »

Nommés : Antony Bajon | Benjamin Lesieur | Liam Pierron | Djebril Zonga M

eilleur espoir féminin

Lyna Khoudri dans « Papicha »

Nommées : Luàna Bajrami | Céleste Brunnquell | Nina Meurisse | Mama Sané

Meilleur premier film

« Papicha » de Mounia Meddour

Nommés : « Atlantique » de Mati Diop | « Au nom de la terre » d'Édouard Bergeon | « Le Chant du loup » d'Antonin Baudry | « Les Misérables » de Ladj Ly

Nommés : « Atlantique » de Mati Diop | « Au nom de la terre » d'Édouard Bergeon | « Le Chant du loup » d'Antonin Baudry | « Les Misérables » de Ladj Ly

Meilleur film étranger

« Parasite » de Bong Joon-ho

LIRE | Critique - "Parasite" : « Pour une fois qu’une Palme d’Or fait rire ! »

Nommés : « Douleur et gloire » de Pedro Almodovar | « Joker » de Todd Philips | « Le Jeune Ahmed » des frères Dardenne | « Le Traître » de Marco Bellocchio | « Lola vers la mer » de Laurent Micheli | « Once Upon a Time in Hollywood » de Quentin Tarantino

Meilleure scénario original

Nicolas Bedos pour "La Belle époque"

La vie est courte, elle est cruelle, mais elle a du talent

Nommés : François Ozon pour Grâce à Dieu | Eric Toledano et Olivier Nakache pour Hors Norme | Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis Manenti pour Les Misérables | Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu

Meilleure adaptation

Roman Polanski et Robert Harris pour "J'accuse"

Nommés : Costa-Gavras pour « Adults in the room » | Jérémy Clapin et Guillaume Laurant pour « J'ai perdu mon corps » | Arnaud Desplechin et Léa Mysius pour « Roubaix, une lumière » | Dominik Moll et Gilles Marchand pour « Seules les bêtes »

Meilleure musique originale

« J'ai perdu mon corps » de Cédric Clapin

« J'accuse » de Roman Polanski | « Atlantique » de Mati Diop |« Les Misérables » de Ladj Ly |« Roubaix, une lumière » d'Arnaud Desplechin

Meilleur montage

Flora Volpelière pour « Les Misérables »

Anny Danché et Florent Vassault pour « La belle époque » | Laure Gardette pour « Grâce à Dieu » | Dorian Rigal-Ansous pour « Hors Normes » | Hervé de Luze pour « J'accuse »

Meilleure photo

Claire Mathon pour « Portrait de la jeune fille en feu »

Nicolas Bolduc pour « La Belle époque » | Pawel Edelman pour « J'accuse » | Julien Poupard pour « Les Misérables » | Irina Lubtchansky pour « Roubaix, une lumière »

Meilleurs costumes

Pascaline Chavanne pour « J'accuse »

Nommés : Emmanuelle Youchnovski |Thierry Delettre | Alexandra Charles | Dorothée Guiraud

Meilleurs décors

Stéphane Rozenbaum pour « La Belle époque »

Nommés : Benoît Barouh | Franck Schwarz | Jean Rabasse |Thomas Grézaud

Meilleur court-métrage d'animation

« La nuit des sacs plastiques » de Gabriel Harel

YouTube - UniFranceNommés : « Ce magnifique gâteau ! » d'Emma de Swaef et Marc James Roels | « Je sors acheter des cigarettes » d'Osman Cerfon | « Make it soul » de Jean-Charles Mbotti Malolo

Meilleur long-métrage d'animation

« J'ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin

LIRE | Les clefs du film d'animation "J’ai perdu mon corps" avec Jérémy Clapin, son réalisateur

Nommés : « Les hirondelles de Kaboul » de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec | « La fameuse invasion des Ours de Sicile » de Lorenzo Mattotti

Meilleur film documentaire

« M » de Yolande Zaubermann

Nommés : « 68, mon père et les clous » de Samuel Bigiaoui | « La cordillère des songes » de Patricio Guzmán | « Lourdes » de Thierry Demaizière et Alban Teurlai | « Wonder boy : Olivier Rousteing, né sous X » d'Anissa Bonnefont

Meilleur court-métrage

« Pile poil » de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller

Nommés : « Beautiful loser » de Maxime Roy | « Le Chant d'Ahmed » de Foued Mansour | « Chien bleu » de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh | « Nefta football club » d'Yves Piat

César du public

Les misérables de Ladj ly

C'est un film patriote

Nommés : Au nom de la terre | hors norme | Nous finirons ensembles | Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu

Meilleur son

Nicolas Cantin, Thomas Desjonquières, Raphaël Mouterde, Olivier Goinard et Randy Thom pour « Le Chant du loup »

Nommés : Rémi Daru, Séverin Favriau et Jean-Paul Hurier pour « La Belle époque » | Lucien Balibar, Aymeric Devoldère, Cyril Holtz et Niels Barletta pour « J'accuse » | Arnaud Lavaleix, Jérôme Gonthier et Marco Casanova pour « Les Misérables » | Julien Sicart, Valérie de Loof et Daniel Sobrino pour « Portrait de la jeune fille en feu »

