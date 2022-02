Le cinéma français a distribué ses prix. Une cérémonie présidée par Danielle Thompson et présentée, pour la dixième fois par Antoine de Caunes, qui a sacré "Annette" de Leos Carax (5 César) et "Illusions Perdues" de Xavier Giannoli (7 César).

Benjamin Voisin, Valérie lemercier, Annette et Benoit Magimel © AFP

C'est l'Olympia qui accueillait pour la seconde fois la cérémonie.

Le palmarès

César du meilleur film

Illusions perdues de Xavier Giannoli (Film Inter)

César de la meilleure actrice

Valérie Lemercier dans Aline

"Mère-Grand - c'est comme ça que j'appelle ma mère - je te remercie de t'être déplacée avec tes tous petits pas pour aller au cinéma voir Aline. Pour la 1e fois de ta vie, tu m'as aimée dans un film. Et surtout tu me l'as dit dans un message que je garderai toujours. Ce César c'est comme un gros message groupé, en tout cas c'est comme ça que je le reçois."

Valérie Lemercier reçoit le César de la meilleure actrice pour son rôle dans "Aline" © AFP / Bertrand Guay

César du meilleur acteur

Benoît Magimel dans De Son Vivant

"C'était pas gagné, j'avais pas trop envie de le faire ce film (...) Je tiens à remercier ma femme, Margot Pelletier. Sans elle je ne serai pas là ce soir, je t'aime. J'ai 47 ans, comme cette 47e cérémonie. C'est peut-être un signe"

Benoît Magimel reçoit le césar du meilleur acteur pour son rôle dans "De son vivant" © AFP / Bertrand Guay

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Aissatou Diallo Sagna dans La Fracture

"J'ai une pensée pour les soignants, je suis très heureuse, très fière de les représenter. (...) Peu importe d'où on vient notre couleur de peau, il peut se passer de belles choses, il faut continuer à y croire, et j'en suis la preuve vivante"

César du meilleur acteur dans un second rôle

Vincent Lacoste dans Illusions perdues (Film Inter)

"Merci Xavier, merci de ta passion de ton entrain. Merci pour ce rôle. (..) J'ai une pensée pour Jean-François Stévenin, c'était un honneur et une grande chance de tourner avec lui."

César du meilleur espoir féminin

Anamaria Vartolomei dans L’Événement

"J'ai une pensée pour Annie Ernaux. Merci d'avoir partagé avec nous votre vie, vos souvenirs. Vos lectures m'ont grandie, nourrie, et Anne m'a changée"

César du meilleur espoir masculin

Benjamin Voisin dans Illusions perdues (Film Inter)

"Je vais faire de mon mieux pour rendre justifié cet espoir à vos yeux, par mon travail dans les prochaines années"

César de la meilleure réalisation

Leos Carax pour Annette (Film Inter)

César du meilleur court métrage d’animation

Folie douce, Folie dure de Marine Laclotte

César du meilleur court métrage documentaire

Maalbeek d’Ismaël Joffroy Chandoutis

César du meilleur court métrage de fiction

Les Mauvais Garçons d’Élie Girard

"Un César pour tous ceux qui travaillent dans l'ombre"

César du meilleur film d’animation

Le Sommet des dieux de Patrick Imbert (Film Inter)

César du meilleur film documentaire

La Panthère des neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier

"On vit des vies de passionnés. Comme le chante si bien Nick Cave à la fin du film 'We are not alone'."

César du meilleur premier film

Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona (Film Inter)

"C'est une grande joie, un grand plaisir. C'est en même temp délicat avec le retour de la guerre en Europe."

César du meilleur film étranger

The Father de Florian Zeller (Film Inter)

Florian Zeller "Il y a quelque chose de singulier de concourir dans cette catégorie dans son propre pays (...) C'est ici que tout a commencé pour lui (...) J'ai le sentiment de boucler une boucle" Jean-Louis Livi : "Nous dédions ce césar à tous ceux qui souffrent de cette maladie, à tous ceux qui les accompagnent."

César du meilleur scénario original

Arthur Harari et Vincent Poymiro pour Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

Vincent Poymiro : "On entend souvent 'un film, c'est un geste", moi je dis que c'est un immense effort pour faire un geste collectif" Arthur Harari : "Ce qui manque le plus à ce milieu qui est réuni ce soir, c'est du courage. Pour faire autre chose que du convenu."

César de la meilleure adaptation

Xavier Giannoli et Jacques Fieschi pour Illusions perdues (Film Inter)

Jacques Fieschi : "C'est un statut très étrange que ce scénario, qu'il soit original ou une adaptation. C'est le film fantôme, le film rêvé, le film à venir (...) Merci pour ce César : on a besoin d'être encouragé à tous les âges de la vie"

César de la meilleure musique originale

Ron Mael et Russell Mael - The Sparks - pour Annette (Film Inter)

Russel Mael : "Je vais parler en français parce que ça a commencé quand nous étions étudiants à l'université de Californie à Los Angeles, et nous allions chaque week-end voir les films français au cinéma. Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jean-Paul Belmondo.... Et maintenant d'être sur ce plateau ce soir dans un événement français qui fête le cinéma, c'est extraordinaire"

César du meilleur son

Erwan Kerzanet, Katia Boutin, Maxence Dussère, Paul Heymans et Thomas Gauder pour Annette (Film Inter)

Katia Boutin : "Je voudrais citer Leos 'à l'impossible nul n'est tenu'. Merci d'avoir demandé l'impossible. A l'impossible nous sommes tenus"

César de la meilleure photographie

Christophe Beaucarne pour Illusions perdues (Film Inter)

"Merci la France"

César du meilleur montage

Nelly Quettier pour Annette (Film Inter)

"Je n'ai jamais travaillé sur un film dont le collectif fut si fort. On a tous été tirés vers le haut."

César des meilleurs costumes

Pierre-Jean Larroque pour Illusions perdues (Film Inter)

"Xavier G nous pousse au maximum, parfois c'est pas toujours très rigolo, mais on y arrive. Il est très exigeant. Mais ce soir du coup, on sait qu'on le mérite ce César"

César des meilleurs décors

Riton Dupire-Clément pour Illusions perdues (Film Inter)

"On a œuvré sur près de 90 décors. J'ai eu une équipe formidable composée d'une vingtaine de métiers et près de cent personnes"

César des meilleurs effets visuels

Guillaume Pondard pour Annette (Film Inter)

"Leos sait la gratitude que je l'ai de l'avoir rencontré, le talent qu'il nous inspire"

L'hommage à Gaspard Ulliel

Xavier Dolan, très ému, a lu une lettre adressée à la mère de l'acteur.

"Madame, je vous adresse cette lettre sans même vous connaitre, sans bien vous connaitre. (...) On a parlé de sa discrétion, de sa douceur, du mystère qu'il ne cultivait pas de son propre aveu intentionnellement. Mais on a peu parlé de son éloquence. Je l'ai tant entendu parler de son amour du métier, de la vie , des belles choses."

Le César d'honneur pour Cate Blanchett

"Je parle français comme une vache espagnole."

Cate Blanchett reçoit un César d'honneur © AFP / Bertrand Gay

"Ce soir il est difficile de parler d'autre chose que ce qui se passe en Ukraine. (...) J'ai toujours admiré la capacité du cinéma français d'être aimé et célébré à l'échelle nationale, dans son pays, par son propre public (...) Je n'oublierai jamais la claque que j'ai reçu à 15 ans en voyant "Un condamné à mort s'est échappé" de Robert Bresson. (...) L'avenir, avant toute chose, est imaginé dans l'esprit des artistes.

et puis... José Garcia 😃

