La 47e cérémonie des César aura lieu le 25 février prochain. L'Académie des arts et techniques du Cinéma a dévoilé ce mercredi les nominations, après une année qui a vu le cinéma français reprendre des couleurs.

Le trophée des César © AFP / CHARLY TRIBALLEAU

C'est l'adaptation d'un roman de Balzac qui fait la course en tête des César 2022 : "Illusions perdues" de Xavier Giannoli compte pas moins de 15 nominations, parmi l'intégralité de celles révélées ce mercredi par l'Académie des arts et techniques du cinéma, organisatrice de la cérémonie.

Après une édition 2021 particulière, dans des conditions sanitaires restreintes et qui faisait suite à une année largement tronquée pour le cinéma, les César 2022, qui se dérouleront le 25 février, sont placés sous le signe à la fois d'un cinéma français en forme, et d'un désamour des cérémonies - après que les Golden Globes ont perdu leur diffusion télévisée et que Canal + a abandonné les droits du Festival de Cannes (mais a reconduit avec les César jusqu'en 2025).

Le quatuor de tête des nominations est complété par "Annette" de Leos Carax une production française bien qu'anglophone, qui voit donc Adam Driver nommé dans la catégorie "meilleur acteur", par "Aline" de Valérie Lemercier, et "Bac Nord" de Cédric Jimenez, deux films qui ont aussi rencontré le succès en salle. Ce n'est toutefois pas le cas de deux autres succès de l'année, "Les Tuche 4" et "Kaamelott : premier volet", qui ne bénéficient d'aucune nomination. Maigre moisson également pour "Titane", la palme d'Or de Julia Ducournau, qui n'est nommée "que" quatre fois.

La cérémonie sera présidée par Danièle Thompson, et Cate Blanchett en sera l'invitée d'honneur. Côté animation, c'est Antoine de Caunes qui sera aux manettes.

La liste complète des nommés

César de la meilleure actrice

Leïla Bekhti dans "Les Intranquilles"

dans "Les Intranquilles" Valeria Bruni Tedeschi dans "La Fracture"

dans "La Fracture" Laure Calamy dans "Une femme du monde"

dans "Une femme du monde" Virginie Efira dans "Benedetta"

dans "Benedetta" Vicky Krieps dans "Serre-moi fort"

dans "Serre-moi fort" Valérie Lemercier dans "Aline"

dans "Aline" Léa Seydoux dans "France"

César du meilleur acteur

Damien Bonnard dans "Les Intranquilles"

dans "Les Intranquilles" Adam Driver dans "Annette"

dans "Annette" Gilles Lellouche dans "Bac Nord"

dans "Bac Nord" Vincent Macaigne dans "Médecin de nuit"

dans "Médecin de nuit" Benoît Magimel dans "De son vivant"

dans "De son vivant" Pio Marmaï dans "La Fracture"

dans "La Fracture" Pierre Niney dans "Boîte noire"

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Jeanne Balibar dans "Illusions perdues"

dans "Illusions perdues" Cécile de France dans "Illusions perdues"

dans "Illusions perdues" Aissatou Diallo Sagna dans "La Fracture"

dans "La Fracture" Adèle Exarchopoulos dans "Mandibules"

dans "Mandibules" Danielle Fichaud dans "Aline"

César du meilleur acteur dans un second rôle

François Civil dans "Bac Nord"

dans "Bac Nord" Xavier Dolan dans "Illusions perdues"

dans "Illusions perdues" Vincent Lacoste dans "Illusions perdues"

dans "Illusions perdues" Karim Leklou dans "Bac Nord"

dans "Bac Nord" Sylvain Marcel dans "Aline"

César du meilleur espoir féminin

Noée Abita dans "Slalom"

dans "Slalom" Salomé Dewaels dans "Illusions Perdues"

dans "Illusions Perdues" Agathe Rousselle dans "Titane"

dans "Titane" Anamaria Vartolomei dans "L'événement"

dans "L'événement" Lucie Zhang dans "Les Olympiades"

César du meilleur espoir masculin

Sandor Funtek dans "Suprêmes"

dans "Suprêmes" Sami Outalbali dans "Une histoire d'amour et de désir"

dans "Une histoire d'amour et de désir" Thimotée Robart dans "Les magnétiques"

dans "Les magnétiques" Makita Samba dans "Les Olympiades"

dans "Les Olympiades" Benjamin Voisin dans "Illusions perdues"

César du meilleur scénario original

Valérie Lemercier et Brigitte Buc pour "Aline"

pour "Aline" Leos Carax, Ron Mael et Russel Mael pour "Annette"

pour "Annette" Yann Gozlan, Simon Moutaïrou et Nicolas Bouvet-Levrard pour "Boîte Noire"

pour "Boîte Noire" Catherine Corsini, Laurette Polmanss et Agnès Feuvre pour "La Fracture"

pour "La Fracture" Atrhur Harari et Vincent Poymiro pour "Onoda, 10 000 nuits dans la jungle"

César de la meilleure musique originale

Ron Mael et Russell Mael pour "Annette"

pour "Annette" Guillaume Roussel pour "Bac Nord"

pour "Bac Nord" Philippe Rombi pour "Boîte Noire"

pour "Boîte Noire" Ron pour "Les Olympiades"

pour "Les Olympiades" Warren Ellis et Nick Cave pour "La Panthère des neiges"

César de la meilleure réalisation

Valérie Lemercier pour "Aline"

pour "Aline" Leos Carax pour "Annette"

pour "Annette" Cédric Jimenez pour "Bac Nord"

pour "Bac Nord" Audrey Diwan pour "L'événement"

pour "L'événement" Xavier Giannoli pour "Illusions perdues"

pour "Illusions perdues" Arthur Harari pour "Ononda, 10 000 nuits dans la jungle"

pour "Ononda, 10 000 nuits dans la jungle" Julia Ducournau pour "Titane"

César du meilleur premier film

"Gagarine" réalisé par Fannny Liatard et Jérémy Trouilh

réalisé par Fannny Liatard et Jérémy Trouilh "Les magnétiques" réalisé par Vincent Maël Cardona

réalisé par Vincent Maël Cardona "La nuée" réalisé par Just Philippot

réalisé par Just Philippot "La Panthère des neiges" réalisé par Marie Amiguet et Vincent Munier

réalisé par Marie Amiguet et Vincent Munier "Slalom" réalisé par Charlène Favier

César du meilleur film étranger

"Compartiment n°6" de Juho Kuosmanen

de Juho Kuosmanen "Drive my car" par Ryûke Hamaguchi

par Ryûke Hamaguchi "First Cow" par Kelly Reichardt

par Kelly Reichardt "Julie (en 12 chapitres)" par Joachim Trier

par Joachim Trier "La loi de Téhéran" par Saeed Roustayi

par Saeed Roustayi "Madres paralelas" par Pedro Almodovar

par Pedro Almodovar "The father" par Florian Zeller

Meilleur film

"Aline" réalisé par Valérie Lemercier

réalisé par Valérie Lemercier "Annette" réalisé par Leos Carax

réalisé par Leos Carax "Bac Nord" réalisé par Cédric Jimenez

réalisé par Cédric Jimenez "L'Evénement" réalisé par Audrey Diwan"

réalisé par Audrey Diwan" "La Fracture" réalisé par Catherine Corsini

réalisé par Catherine Corsini "Illusions perdues" réalisé par Xavier Giannoli

réalisé par Xavier Giannoli "Ononda, 10 000 nuits dans la jungle" réalisé par Arthur Harari

