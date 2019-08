Le réalisateur des films Les chansons s’amour en 2007, Les malheurs de Sophie en 2016 ou encore Plaire, aimer et courir vite en 2018, revient avec son nouveau film, « un conte conjugal ».

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.

Le film en quelques mots... Christophe Honoré :

Écrivant et tournant « Chambre 212 », j’ai croisé souvent sur ma route les films de Sacha Guitry, d’Ingmar Bergman, de Woody Allen, et chacun, sans rien en savoir, avec une fraternité ressentie par moi seul, m’a permis de cerner l’air particulier de ce nouveau film.

J’ai souhaité que « Chambre 212 » exprime d’une manière sentimentale et têtue, mon attachement à un cinéma de fiction, où le « faisons comme si » a plus de valeur que le « faisons comme c’est ». Mon histoire, j’ai voulu dès le départ qu’elle ait plus l’allure d’un conte conjugal que d’un rapport sur le couple.

Faisons comme si une femme, Maria, avait une nuit la révélation qu’elle possède le don de voir combien les individus qui l’entourent sont toujours plus nombreux que ce qu’ils ne paraissent. Son mari Richard est aussi Richard son jeune fiancé, et Richard l’adolescent qu’elle n’a pas connu. Sa rivale Irène est aussi Irène le modèle de sa vie future. Son amant Asdrubal est à lui seul tous ses amants... Maria serait comme un astre fixe attirant autour d’elle des satellites qui ne cessent de se multiplier. Le récit suit les étapes empoisonnées de cette invasion, et construit en même temps avec Maria, l’antidote pour leur échapper. Faisons comme si une femme, Maria, faisait l’expérience de retrouver sa voix parmi toutes les voix qui l’encombrent.

Plus Maria aimerait réfléchir à sa vie, plus sa vie s’avère occupée par des protagonistes bien décidés à parler à sa place. Maria a traversé une rue, espérant prendre du recul, s’envisager de l’extérieur, avoir une vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Or la voilà confrontée non pas à la solitude, mais au groupe bruyant de ceux qui prétendent avoir souffert d’elle, de sa liberté, de ses désirs. Parmi eux, Maria se retrouve comme prisonnière de signes plus ou moins agressifs et qu’elle se doit d’interpréter.

►►► Distribution

Un film de Christophe Honoré

Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin, Benjamin Biolay, Stéphane Roger, Harrison Arevalo et la participation exceptionnelle de Carole Bouquet

