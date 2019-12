Un Chaplin sans Charlot !

OPINION PUBLIQUE (1923) © United Artists Charles Chaplin

Œuvre à part dans la filmographie du cinéaste (qui n’apparaît pas à l’écran), L’Opinion publique retrouve une seconde jeunesse grâce à la restauration de sa musique originale, œuvre de Chaplin lui-même, par Timothy Brock – qui la dirige à la tête de l’Orchestre national de Lyon.

Apres soixante-dix comédies diffusées dans le monde entier, Chaplin quitte un temps son personnage de Charlot pour réaliser son premier film indépendant : un drame amoureux ambitieux, qui sera une réussite artistique totale.

L’Opinion publique fut acclamée par les spectateurs et critiques présents à sa première projection ; le grand public, lui, ne se rendit pas dans les salles… Chaplin fut très affecté par cet échec et le film resta invisible durant des décennies.

Il retrouve aujourd’hui son éclat, paré de la bande originale composée par le cinéaste lui-même. L’Orchestre national de Lyon l’interprète en direct sous la baguette de Timothy Brock, le plus éminent spécialiste des musiques de film de Chaplin : depuis 1998, en effet, le chef et compositeur américain les restaure, les publie et les dirige sans relâche.

Le public de l’Auditorium de Lyon a eu de nombreuses occasions d’admirer tant son patient travail d’archéologue que son charisme sur le podium de concert. S’y ajoute ici le plaisir de découvrir un grand film injustement méconnu.

Sources Auditorium de Lyon