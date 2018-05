11 ans après "Les chansons d'amour", Christophe Honoré fait à nouveau partie de la sélection officielle, avec "Plaire, aimer et courir vite". Le trio, cette fois ci, est masculin : Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps et Denis Podalydès

Pierre Deladonchamps, Vincent Lacoste et Denis Podalydès © Jean-Louis Fernandez / LFP- Les Films Pelléas - Gaumont - France 3

Christophe Honoré a toujours oscillé entre d'une part des films radicaux (Métamorphose, Homme au bain...) et d'autre part un cinéma plus "grand public" (Les chansons d'amour, les bien-aimés...). Cette fois, il ne choisit pas !

► Christophe Honoré aime n’être jamais là où on l’attend. Romancier, homme de théâtre, réalisateur, (re)découvrez le dans La vie est un Je avec Daphné Roulier

20'59 Christophe Honoré et Daphné Roulier - 13 septembre 2014 Par France Inter

L'histoire en quelques mots : Nous sommes en 1990. Arthur (Vincent Lacoste) a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques (Pierre Deladonchamps), un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

Les trois acteurs ont déjà tous accompagné un film à Cannes.

Denis Podalydès, hors compétition, en 2011 avec La conquète

Pierre Deladonchamps a été "révélé" à Cannes par le film de Alain Guiraudie, L'inconnu du lac, récompensé par le Prix de la mise en scène

Vincent Lacoste, en 2016, était à l'affiche du court-métrage de Félix Moati, Après Suzanne, en compétition.

33'58 Vincent Lacoste confie ses remèdes à la mélancolie à Eva Bester - 17 avril 2016 Par France Inter

