213 millions de billets de cinéma ont été vendus en 2016, deuxième meilleure année de l'histoire. En tête : Zootopie, Vaiana et d'une manière générale des feel good movies.

Cinéma : les comédies françaises en bonne santé © Source : Allo Ciné

La fréquentation dans les cinémas français a atteint son deuxième meilleur niveau depuis cinquante ans en 2016. 213 millions de billets ont été vendus en 2016, soit une hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente, selon les chiffres publiés vendredi par le Centre national du cinéma (CNC).

Aucune grosse production n'écrase les autres. La diversité de l'offre a permis l'etalement du succés. C'est Disney qui se taille la part du lion avec Zootopie qui frole les 5 millions de spectateurs talonné par le dernier sorti Vaiana. Star Wars (Rogue One) bien sur a démarré très fort, avec plus de 3 millions de spectateurs.

Le record de fréquentation depuis 50 ans en France avait été atteint en 2011 avec 217 millions d'entrées. Pour la troisième année consécutive, la fréquentation des salles de cinéma en France dépasse les 200 millions d'entrées. La France reste ainsi le premier pays d'Europe pour la fréquentation.

Hollywood en tête

Sans surprise, ce sont les films américains qui sont en tête avec une part de marché de 52,6% ( 111,80 millions d'entrées). Une progression de 5,5% par rapport à 2015 et le plus haut niveau depuis 1958, selon le CNC.

L'année a notamment été marquée par le succès de plusieurs films de Disney: "Zootopie" qui a attiré 4,8 millions de spectateurs et "Vaiana, la légende du bout du monde" (3,8 millions d'entrées). "The revenant" avec Leonardo DiCaprio, "Deadpool" et le film d'animation "Comme des bêtes" ont chacun totalisé 3,7 millions d'entrées. Actuellement en salles, le dernier-né de la saga "Star Wars", "Rogue One" totalise pour le moment 3,1 millions d'entrées.

Les comédies françaises au top

Cinéma : en 2016, le taux de fréquentation est en hausse de 3,6% par rapport à 2015 © Visactu / Visactu

Le cinéma Français est en très bonne santé, avec une part de marché de 35,3% (en progression de 3,1 % par rapport à 2015). Au moins 18 films français ont dépassé le million d'entrées cette année.

Parmi eux, "Les Tuche 2 : Le rêve américain" arrive en tête avec 4,6 millions de spectateurs, suivi de "Camping 3" (3,2 millions) et de "Radin !" (2,9 millions).

Tout ceci s'explique par l'importance du maillage des cinémas en France, le plus important d'Europe et une politique tarifaire attractive en particulier envers les plus jeunes. Les moins de 14 ans sont plus de 30 millions a fréquenter les salles obscures, un chiffre multiplié par 4 en 2 ans.