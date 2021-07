"Magistral", "sublime", "ça vaut le ticket"... Quasi unanimité des critiques cinéma autour de ce film sorti début juillet qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Ecoutez leurs arguments.

La présentation par Jérome Garcin : "On n'avait plus de nouvelles de lui depuis presque dix ans et son Holy Motors. Voici Leos Carax de retour avec Annette, un film musical en anglais de deux heures et 20 minutes inspiré par le groupe Sparks, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes avec Marion Cotillard et Adam Driver.

Adam Driver est Henry McHenry, comédien catégorie comique de stand-up au succès décroissant. Marion Cotillard joue Anne Desfranoux, cantatrice de renommée internationale. Ils sont célèbres, glamours et ils s'aiment à Los Angeles.

Mais la naissance de leur premier enfant, Annette, venue d'un autre monde et bientôt promise à devenir à quatre ans, une diva du bel canto, va bouleverser la vie du couple. Ça chante d'ailleurs beaucoup dans ce film. Et il y a un long texte en voix off avec des dialogues portés de bout en bout par la B.O. des Sparks."

Michel Ciment : "Je me suis un peu senti un peu perdu dans 'Annette' malgré cette trame"

Michel Ciment : "Je n'ai jamais été vraiment passionné par Léos Carax, que je trouve un décorateur très talentueux avec un flair visuel incontestable mais au service de films sans grand contenus. Moi, j'aime les films où la forme et le fond sont à leur plus haut niveau. Chez lui, tout est soigné. Je trouve que c'est son meilleur film pour deux raisons :

D'abord, pour la première fois, il n'écrit pas le scénario. Et le film se tient. C'est une vraie histoire d'amour et puis il y a cette enfant, etc.

C'est une vraie histoire d'amour et puis il y a cette enfant, etc. Et deuxièmement, il y a la très jolie musique des Sparks qui ouvre le film, et qui m'a mis immédiatement dans l'ambiance.

Ensuite, j'ai toujours un peu de réserves. Léos Carax a fait six films en 37 ans. C'est un cinéaste rare qui donne très peu d'interview. Il a changé de nom, il s'appelait Alex Dupont, Léos Carax, c'est évidemment plus mystérieux, plus littéraire, plus inquiétant, etc. Dans ce film, je me suis un peu senti, un peu perdu, malgré cette trame qui existe.

En résumé, le côté musical m'a plu tout comme l'effort de communication.

Je sais qu'il existe un culte Carax, c'est notre Orson Welles français. Il est très clivant, mais d'un autre côté, il est très côté chez les gens qui veulent être vraiment dans le coup. Donc je serais plutôt mitigé avec une relative sympathie pour le film."

Eva Bettan : "On peut dire au cinéma les choses de manière plus belle"

"Moi, je ne suis pas déçue. Je suis très contente d'être dans ce film. Il y a du cinéma à tout moment, et l'amour du 7e art passe. Il y a certes des archétypes : la grande histoire d'amour qui va être condamnée. Comme dans Funny Girl, elle est plus célèbre que son mari, un enfant qui devrait être la concrétisation, comme on dit dans les romans photos, du bonheur… La source de la fiction assez singulière.

La manière d'entrer dans le film est incroyable : on est sur une scène de théâtre. Et puis, on nous dit : "Alors vous êtes prêts ? Vous ne respirez pas, et vous venez avec moi". Et ils descendent dans la rue…

Je ne dis pas que c'est la première fois que l'on voit cette façon de nous amener dans la fiction, mais je suis ravie. Léos Carax est à l'âge où on se dit peut-être que des enfants jugent les artistes. Ils peuvent dire : "vous êtes un grand artiste, mais vous êtes des salauds comme père et comme mère". L'idée que l'on peut dire les choses de manière plus belle dans le cinéma que dans la vie transparait. Ça vaut le ticket sans problème !"

Pierre Murat : "C'est le film qu'il faut voir : absolument sublime"

"Moi non plus, je ne suis pas un fan absolu de Leos Carax, mais là, je suis enthousiasmé. Je trouve ce film magnifique, splendide. Je trouve qu'il y a du cinéma partout. Il y a une idée par plan ce qui peut être pénible parfois. Et ça peut l'être, parce que c'est vrai, Carax n'est pas un modeste.

Il a du talent, il le sait, il le montre, il le fait voir, mais on s'en fiche tellement c'est bien !

Ca fait longtemps que je n'avais pas vibré à une comédie musicale comme ça. Pour moi, il y a l'influence de Bob Fosse, - et pas seulement parce qu'il filme comme ce dernier avait filmé All That Jazz et les films de stand-up. Mais plutôt parce que la mort est omniprésente. Que le spectacle commence est la seule comédie musicale absolument splendide qui se confronte à la mort. Il y a d'abord l'influence de Bob Fosse. Et après, lorsque le mélo se déploie, c'est Murnau de L'Aurore avec des éclairages absolument sublimes.

Annette est à la fois une comédie musicale et un hommage au cinéma.

La seule petite faiblesse est la fin. Mais je ne peux pas en dire plus. Et le côté moralisateur qu'il donne à la vraie vie m'ennuie un peu. Mais c'est le film qu'il faut voir, il est absolument sublime."

Xavier Leherpeur : "Une immense leçon de cinéma"

"J'adore ça. Ce début où on entre et tout de suite, on est pris par la main. On est emporté par le mouvement global des comédiens, des chanteurs, des musiciens, du metteur en scène, des gens de la rue, du Chœur qui vont nous accompagner.

Et puis, il faut rentrer dans la fiction. Chacun des comédiens va revêtir le vêtement qui va le caractériser, va monter sur la moto, un élément clé de ce personnage-là. Comme dans Holy Motors, et cela pourrait être le seul petit bémol : parfois, Carax se répète un tout petit peu.

Mais en même temps, ça n'a aucune importance. Cette ouverture est de très haut niveau.

Et jusqu'au bout, il construit une bulle d'émotion qui explose au bon sens du terme dans la toute dernière scène. Elle m'a fait monter les larmes aux yeux. Je la trouve bouleversante.

Léos Carax est un metteur en scène de cinéma qui joue avec les artifices du théâtre et de l'opéra, avec une intelligence magistrale.

Il met effectivement des conventions désarticulées sur scène, des changements de décors… La magie est omniprésente. On voit les coulisses mais ça ne gâche rien.

Juste un mot de la mise en scène. Il y a une scène où Adam Driver pète les plombs sur scène. C'est un acteur de génie. Il n'y a pas d'autre acteur aussi puissant aujourd'hui dans le monde entier. Marion Cotillard joue très bien, mais elle est plus scolaire.

La mise en scène, le découpage, les perspectives, les obliques de Carax sont une immense leçon de cinéma. Annette est un film où il abandonne son personnage à la folie, tout en le tenant juste à distance par la main. C'est remarquable."

