Prévu initialement pour sortir le 17 juillet, repoussé au 31, puis au 12 août, le nouveau film de Christopher Nolan, “Tenet” ne sortira finalement pas cet été, trop risqué. La Warner qui produit le film, l'a retiré de son calendrier et planche sur une stratégie de sortie de crise.

Christopher Nolan en septembre 2019 à Mumbai, en Inde, durant le tournage de son film 'Tenet' © Getty / Hindustan Times / Contributeur

Ce devait être LE blockbuster de l'été. Un réalisateur qui a créé un univers à part (Memento, Inception, Insterstellar, Dunkerque, en passant par la trilogie Batman). Un casting prometteur : Robert Pattinson et John David Washington pour un thriller d’espionnage et de science-fiction au potentiel très lucratif. Mais après plusieurs reports liés déjà à la pandémie de coronavirus la Warner, qui produit le film, a dû se faire une raison et déprogrammer son calendrier.

De nombreux cinémas restent fermés aux États-Unis, notamment en Californie. Le deuxième plus gros marché, la Chine, a annoncé que, pour respecter les mesures sanitaires, plus aucune salle ne diffusera jusqu’à nouvel ordre de films d’une durée supérieure à deux heures. Ce qui d’office exclut le nouveau film de Christopher Nolan calibré à 150 minutes.

Sans ces deux marchés, plus de recettes et c’est donc toute la stratégie de distribution du film que les dirigeants de Warner sont en train de revoir : le traditionnel jour des sorties du vendredi qui pourrait être modifié aux État-Unis, la durée d’exploitation du film et les territoires aussi, touchés ou non par le Covid et auxquels il faudra s’adapter.

Un casse-tête supplémentaire pour les patrons de salles de cinémas en France qui se demandaient, depuis la reprise, comment faire repartir la fréquentation à la hausse. Nombre d’entre eux avaient tout misé sur la sortie du film en été, programmé le 17 juillet, puis repoussé au 31, puis au 12 août. Un boulevard avant les embouteillages de la rentrée.

Comment sauver alors le soldat Nolan ? En programmant son nouveau film par exemple sur un grand festival de la rentrée. La Mostra de Venise dévoilera le 28 juillet la liste des films retenus pour l’édition 2020. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts.