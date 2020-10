Le rendez-vous annuel des meilleures productions méditerranéennes avec de nombreux films projetés et des professionnels du cinéma.

Cinemed - Claudia Cardinale dans Huit et demi de Fellini © Cinemed

Avec plus d’une centaine de films à l’affiche, Cinemed offre pendant huit jours le meilleur du 7e Art d’hier et d’aujourd’hui en version méditerranéenne.

Le Festival du Cinéma Méditerranéen va célébrer la naissance du cinéaste italien Federico Fellini (20 janvier 1920) et proposer pour la première fois en France l’intégrale de l’œuvre du cinéaste entièrement restaurée.

Cinemed, c’est aussi des avant-premières, un concert Legrand écran, des séances spéciales, des cartes blanches, et deux soirées particulières :

Soirée d’ouverture avec le film L’homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania vendredi 16 octobre au Corum – Opéra Berlioz à 20h30

vendredi 16 octobre au Corum – Opéra Berlioz à 20h30 Soirée de clôture avec Le sens de la famille de Jean-Patrick Benes samedi 24 octobre au Corum – Opéra Berlioz à 20h

Ambiance Ouverture Cinemed / Cinemed

Emmanuelle Béart, invitée d’honneur, sera présente lors de l’avant-première de son prochain film L’étreinte de Ludovic Bergery, vendredi 23 octobre. Une actrice dont la carrière cinématographique est jalonnée de réalisateurs renommés : Claude Sautet, André Téchiné, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Olivier Assayas, François Ozon, Virginie Despentes, Brian de Palma.

La belle équipe 2019 / Cinemed

Artiste talentueux et attachant, Grand Corps Malade a accepté d’être le Président du jury de l’Antigone d’or du 42e Cinemed afin de remettre le Grand Prix à l’un des neuf longs métrages en compétition :

Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazlo (France, 2020, 1 h 30 mn).

Teddy de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma (France, 2020, 1 h 28 mn)

Si le vent tombe de Nora Martirosyan (France/Arménie/ Belgique, 2020, 1 h 40 mn)

Zanka Contact de Ismaël El Iraki (France/Maroc/Belgique, 2020, 2 h)

Here We Are de Nir Bergman (Israël/Italie, 2020, 1 h 34 mn)

Sème le vent de Danilo Caputo (Italie/France/Grèce, 2020, 1 h 31 mn)

Gaza mon amour de Arab Nasser, Tarzan Nasser (Palestine/France/Allemagne/Portugal/Qatar, 2020, 1 h 28 mn)

Le Père de Srdan Golubovic (Serbie, 2020, 2 h)

Flashdrive de Dervis Zaim (Turquie, 2020, 1 h 40 mn)

Plusieurs catégories de prix - compétition longs métrages, compétition courts métrages et compétition documentaires – seront remis pendant le Cinemed.

AMB ESJ_Virzi / Cinemed

« Le Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier poursuit un but culturel de connaissance des cinémas du bassin méditerranéen, de la mer Noire, du Portugal et de l'Arménie. Il facilite, dans un esprit de tolérance, les échanges, les colloques et les études sur les composantes communes qui relient entre elles ces cinématographies. »

