L'actrice qui a joué l'épouse de Louis de Funès pendant plus de dix ans au cinéma, est morte dans son sommeil dans la nuit de lundi à mardi. Elle avait 89 ans.

Claude Gensac et Louis de Funes dans "Le Gendarme se Marie" en 1968 © Getty / Gamma-Keystone

Impossible d'imaginer Louis de Funes sans Claude Gensac à ses côtés. Même si l'actrice n'aura pas été de tous ses films, ils restent pour toujours liés. Lui le râleur impénitent et elle, pieds sur terre ou fofolle, en tout cas indissociable éléments de films qui ont marqué notre enfance.

Claude Gensac a pourtant tourné plus d'une centaine de films. Elle était par exemple à l'affiche de "Elle s'en va" d'Emmanuelle Bercot (2013), avec Catherine Deneuve, et de "Lulu femme nue" de Solveig Anspach (2013), ainsi que cette année de de "Baden Baden" de Rachel Lang.

Mais Claude Gensac était surtout connue pour donner la réplique à Louis de Funès dans la série des "Gendarmes". Le maréchal des logis Ludovic Cruchot l'apostrophe dans les films d'un "ma biche" qui lui a collé à la peau.

"Louis de Funés m'a tuée"

Le seul creux de sa carrière elle l'a d’ailleurs connu après la mort de Louis de Funes en 1983, Claude Gensac raconte "les producteurs de cinéma m’ont enterrée en même temps que lui. Je n’ai plus reçu aucune proposition de film". Avant qu'il se souviennent que l'actrice savait et pouvait jouer n'importe quel rôle, elle qui avait commencé en jouant la tragédie. Elle obtient des rôles au cinéma et à la télévision à partir des années 1950. Elle est Caroline dans "L'inspecteur Leclerc enquête : Coup double" de Jean Laviron en 1962.

C'est son mari, Pierre Mondy, qui l'amène vers le théâtre de boulevard. C’est en 1967, alors qu'elle joue du Feydeau, qu’elle est choisie par la propre femme de Louis de Funes, pour être son épouse à l'écran dans Oscar d'Édouard Molinaro.

Un premier "mariage" tellement réussi, qu'il sera reproduit dans dix films. Claude Gensac raconte qu'à cette époque là, elle était "obligée de refuser les autres films parce que je ne savais jamais si j’allais tourner avec Louis pendant trois ou quatre mois".

Elle devra attendre 2015 et son rôle dans "Lulu femme nue" pour être nommée pour un César de la meilleure actrice dans un second rôle, alors qu'elle a presque 88 ans.

Elle s'est éteinte dans son sommeil dans la nuit de lundi à mardi. Claude Gensac avait 89 ans.