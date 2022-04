Après "Drive My Car", prix du scénario à Cannes 2021 et Oscar du meilleur film international 2022, le Japonais Ryusuke Hamaguchi signe un nouveau film à sketches prodigieux sur les jeux de l'amour et du hasard. Du très grand cinéma qui consacre un immense cinéaste selon les critiques du Masque.

Le film résumé par Jérôme Garcin

Trois histoires qu'il a conçues comme une expérimentation autour des thèmes de "Drive My Car". Une femme raconte à une amie sa rencontre avec un homme sans savoir qu'il est l'ex de celle à qui elle se confie… Une étudiante piège son professeur en lui lisant un texte érotique… Deux femmes s'abordent dans la rue, l'une croyant reconnaître en l'autre la camarade de lycée qu'elle aimait autrefois, ronde, amoureuse, très bavarde, très Rohmérienne une fois de plus pour ce cinéaste japonais.

Sophie Avon, en un mot : "Prodigieux !"

Pour la journaliste critique pour "Sud-Ouest", c'est un film prodigieux au sens le plus strict du terme : qui laisse parler la force des mots :

C'est l'art qui relève du prodige.

Trois contes, trois petits sortilèges : la façon, la rigueur, la liberté avec laquelle Ryusuke Hamaguchi déploie ses dramaturgies avec des décrochages, sa façon de flirter avec le hasard, l'invraisemblable, l'improbable et de retomber sur ses pattes. Et surtout, la confiance qu'il fait reposer sur le pouvoir des mots est absolument extraordinaire.

C'est toujours les mots qui ont le dernier mot, qui décident de tout.

Ça peut ne pas être ses propres mots, ça peut être les mots des autres, qu'on a inventés, des mots dans lesquels on ne croit pas, qui ne disent rien de ce qu'on pense, mais ce sont les mots qui font l'action, qui opèrent des décrochages narratifs extraordinaires et rigoureux.

Ça pourrait être artificiel, ça ne l'est jamais parce que c'est incarné, intelligent. C'est une merveille !

Michel Ciment salue du "très grand cinéma"

Après "Drive My Car", qui avait valu au cinéaste coréen l'Oscar du meilleur film étranger, le journaliste de la revue "Positif" estime que ce film consacre définitivement Ryusuke Hamaguchi. Positif publie un très bel entretien avec le cinéaste qui y a consacré sa Une.

MC : "Un film qui révèle une influence directe du cinéma d'Eric Rohmer et dont la construction repose sur la théorie de René Girard sur l'amour triangulaire : on aime à travers le regard de l'autre."

C'est vraiment la confirmation d'un très grand cinéaste

Jean-Marc Lalanne envouté par "le pouvoir magique des mots" qu'offre le film

Le critique des "Inrockuptibles" est totalement subjugué par le don que le cinéaste coréen a de pouvoir faire vivre et reposer son film sur le simple pouvoir des mots, du langage empruntés de deux des plus grands cinéastes français que sont Rohmer et Eustache.

J-M L : "Si le cinéma mondial était un tournoi sportif, il serait vraiment le champion mondial. Il prouve qu'il est le meilleur, le plus grand en deux films. Celui-là est vraiment éblouissant. Ce que chaque histoire compose les unes avec les autres est encore plus mystérieux. On arrive à suivre chaque histoire, sans jamais comprendre le langage subtil et mystérieux qu'elles échangent entre elles,

Impressionnante aussi est la façon dont il réussit à déplier des mondes à partir de presque rien. C'est un film investit d'un pouvoir magique dont la capacité à remonter le temps est stupéfiante.

S'il s'inspire d'Eric Rohmer, il y a aussi Jean Eustache par la puissance de crudité du langage avec des mots qui lui viennent de la chair."

Il y a une vraie puissance d'incarnation du mot

Selon Xavier Leherpeur, "c'est tout ce que le cinéma doit être"

Le critique chez "7e Obsession", producteur de l'émission "Une Heure en série" salue une logique imparable dans la mise en scène qui fait la part belle à l'incarnation (des mots), et qui s'inscrit dans la lignée cinématographique directe de Rohmer.

XL : "Même si on ne comprend pas les mots, même si on ne suit que les sous-titres, il y a, à travers la mise en scène et le découpage, une mise en scène aussi stupéfiante, imparable que celle de Rohmer.

Il y a une découpe remarquable de l'espace autour du mot, une espèce d'articulation harmonique passionnante qui crée constamment de la tension, l'idée de vengeance ou de revanche.

C'est absolument remarquable

C'est tout ce que le cinéma doit être : un texte magnifique, une incarnation d'actrices et d'acteurs remarquables et une mise en scène au cordeau, qui a cette élégance sublime de se faire oublier".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos du film sur le plateau du Masque & la Plume :

7 min "Contes du hasard et autres fantaisies" de Ryusuke Hamaguchi Par Jérôme Garcin

