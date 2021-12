Pourquoi refaire un tel chef-d'oeuvre ? La question a vite été balayée et les critiques du Masque et la Plume sont unanimes... Ou presque. Eric Neuhoff émet de grosses réserves :"Si le premier a été oscarisé celui-là, il sera pasteurisé". Ambiance.

Jérôme Garcin : West Side Story, le trente-quatrième film de Steven Spielberg scénarisé par Tony Kushner. Et c'est à 74 ans, comme quoi tout arrive, sa première comédie musicale, 60 ans après le film culte dix fois oscarisé de Robert Wise et Jerome Robbins tiré d'une comédie musicale elle-même, vous le savez tous, inspirée de Roméo et Juliette. Spielberg, dont l'enfance a été bercée par le 33 tours de la musique des Bernstein, donne une nouvelle jeunesse à ce West Side Story, à l'histoire de ces deux gangs rivaux qui se disputent en 1957 les rues de New York, les Jets, irlando-polono-italiens et les Sharks d'origine portoricaine et à l'amour que se vouent Tony des Jets et Maria des Sharks.

Charlotte Lipinska : "j'ai été complètement emportée dans ce New York de 1957"

"J'avais en tête la question que tout le monde se pose au démarrage du film. Pourquoi faire un remake d'un tel chef d'oeuvre ? Et finalement, cette question, elle a été balayée très, très vite tellement je trouve que Spielberg est à la fois extrêmement respectueux de l'œuvre originale, tout en y apportant quand même une nouvelle vision, à savoir que d'abord, les questions raciales sont beaucoup plus présentes que dans le film de Wise. Il y ajoute plus de noirceur, plus de violence et en ça, je trouve le film très intéressant.

La musique de Bernstein est tellement dingue. C'est un rouleau compresseur, on ne peut pas lutter, elle vous emporte.

J'ai été complètement emportée dans ce New York de 1957, avec peut être une petite réserve. Le casting masculin est un peu en deçà du féminin, notamment Tony est assez pâlichon alors que la jeune Maria et celle qui joue Anita, sont absolument magnifiques.

Le fait de faire jouer à Rita Moreno ce rôle de la veuve du pharmacien. Originellement, c'était le pharmacien. C'est plus qu'un clin d'œil à l'original. C'est aussi tisser un lien avec le passé pour nous montrer que cette violence, elle est toujours là 60 ans après. C'est systémique et en ça, je trouve le film assez bouleversant."

Jean-Marc Lalanne : "Un film d'une très grande vitalité"

"Je trouve très beau, effectivement, la manière dont il modernise sur certains points le film, notamment, sur certaines conventions qui ne sont plus possibles aujourd'hui, comme de faire jouer des personnages portoricains par des acteurs blancs. La gentrification de New-York est aussi critiquée, de manière extrêmement intense et en même temps il réussit un film d'une très, très grande vitalité.

Il y a quelque chose de fantomatique dans le film qui est bouleversant.

Il y a une idée magnifique au début du film, qui est vraiment un apport de Spielberg. Il situe le film sur un chantier, qui est le chantier de la construction du Lincoln Center. Ça produit quelque chose : il y a de la poussière qui se dépose en permanence sur les personnages, sur les décors et le geste de dépoussiérer le film est inscrit sans arrêt à l'écran. Il déterre un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma du XXe siècle et quelque chose qui remonte à sa préhistoire de spectateur. Et c'est ce côté un peu crépusculaire, spectral dans le film, qui le rend totalement bouleversant."

Eric Neuhoff : "C'est la même chose, mais en beaucoup moins bien"

Si le premier a été oscarisé celui là, il sera pasteurisé.

"On voit très bien comment s'est passé le casting pour les garçons. Ils ont choisi les types qui avaient le regard le plus abruti, le plus bovin.

Charlotte Lipinska : "Oh non, Bernardo est vachement bien"

Eric Neuhoff : "Je préfère le Bernardo de Zorro. Au moins, il se tait"

Le film est totalement démodé. Spielberg, qui n'est pas un imbécile, aurait pu actualiser le truc ou tourner quelque chose comme La la land, parce qu'il y a quand même d'autres problèmes aujourd'hui que les Portoricains à New York. Et le film est quand même très, très démodé et très hollywoodien. Même les gravats ont l'air de sortir d'un studio de décoration. La poussière doit être sponsorisée par la maison Dior et tout est comme ça. On a l'impression que le Paris d'Hidalgo est beaucoup plus sale que le chantier de Lincoln Center.

Je n'ai qu'une hantise. C'est qu'après ça, si jamais le film marche, Spielberg se mette en tête de refaire Chantons sous la pluie, alors là, j'arrête d'aller au cinéma.

Michel Ciment : "le cinéma hollywoodien dans ce qu'il a de meilleur"

"Spielberg me fait penser à Orson Welles. Quand Orson Welles est arrivé à Hollywood, il a dit : 'Quel beau train électrique!' Et Spielberg, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'à 74 ans, il a encore ce plaisir de filmer qu'il communique aux spectateurs parce que c'est un vrai spectacle. J'ai été absolument enchanté. Alors, c'est pas un remake, dans la mesure où il s'agit au départ d'une comédie musicale sur scène. À chaque fois qu'un théâtre reprend une pièce, on dit pas : 'c'est un remake de Hamlet, c'est un remake du mariage de Figaro'. Non, ce n'est pas un remake.

Chantons sous la pluie ou Tous en scène de Minnelli sont des chefs-d'œuvre de la comédie musicale originaux qui ont été faits pour le cinéma. Là, on pourrait parler de remake. Là il ne s'agit pas de ça. C'est un film merveilleux de dynamisme. Je trouve que Spielberg, qui n'a jamais fait de comédie musicale, réussit une comédie musicale d'aujourd'hui. C'est le cinéma hollywoodien dans ce qu'il a de meilleur."

