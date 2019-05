Cette comédie romantique de Jonathan Lévine démarre plutôt bien, et se poursuit avec des gags d’une finesse très relative… surtout que ça dure quasiment deux heures ! Le film a ennuyé les critiques du "Masque & la Plume", qui inaugurent même pour le film le concept de "durée ressentie" !

Charlize Theron dans "Séduis-moi si tu peux" ("Long Shot" en version originale) - sortie le 15 mai 2019 © SND

Jérôme Garcin présente le film…

Fred, journaliste politique au chômage (Seth Rogen), a été recruté pour écrire les discours de la brillante Charlotte Field (Charlize Théron), une secrétaire d’Etat en campagne pour devenir présidente des Etats-Unis. Charlotte n’est autre… que l’ancienne baby-sitter de Fred. L’ex-journaliste débraillé et la candidate sophistiquée ne vont pas tarder à tomber amoureux.

Pierre Murat n'a aimé ni le film, ni Seth Rogen

PM : Ce n'est pas très bon, dans la mesure où ça commence par un président des États-Unis qui est très bête (mais la fiction ne peut pas être plus grande que la réalité actuelle), président qui veut redevenir acteur parce que c'est beaucoup plus important pour lui que président - déjà, c'est drôle, mais c'est mal parti.

Ensuite, le grand problème du film, c'est le rythme. Parce qu'après tout ce genre de comédie, deux êtres tout à fait différents qui ne sont pas faits pour s'aimer - le cinéma hollywoodien nous en a donné des exemples absolument magnifiques (Spencer Tracy, Katharine Hepburn...). Mais avant les films faisaient 1h30 / 1h35 ; celui-là fait 1h56 - voire 2h20 en "durée ressentie".

Moi c'est personnel : l'acteur Seth Rogen, je le trouve pas drôle du tout. Enfin ça, c'est subjectif.

Pour Charlotte Lipinska, "on peut s'en passer..."

CL : Il y a quelques vannes mitraillettes au début, ça démarre de manière assez nerveuse.

C'est le postulat que les contraires s'attirent, la Belle et la Bête, le petit ver de terre amoureux de l'étoile… On a vu ça 1000 fois. C'est la première comédie romantique de Charlize Theron et je trouve que, quand même, elle a du charisme, elle est magnifique à regarder - elle fait le job, comme on dit. Maintenant, 1h56, ça ne les vaut absolument pas.

Au bout de 45 mn, on s'ennuie ferme.

C'est un petit bonbon du printemps mais on peut s'en passer...

Seth Rogen / studiocanal

Pour Alain Riou, le film est "bouleversant d'idiotie"

AR : C'est bouleversant d'idiotie, dès le début - non, honnêtement, dès le début. Et ça a quelque chose d'assez rigolo : pour dissimuler le côte complètement Harlequin (c'est de l'eau de rose !), les auteurs se sont laborieusement, besogneusement, livrés à l'invention de cochonneries absolues - dont la grande scène de masturbation. C'est très amusant et même métaphorique : les auteurs ont fait avec la tête ce que le héros fait avec la main !

Pour Danièle Heymann, le film est tout simplement "banal"

DH : C'est une comédie romantique tellement banale, dont on connaît la fin avant le commencement.

J'ai pris un certain plaisir à voir Charlize Theron, elle se régale, elle est ravissante… Seth Rogen était plus à l'aise dans 40 ans, toujours puceau, et En cloque, mode d'emploi, parce que ça, c'était plutôt son emploi. Là, il a effectivement au début l'air de sortir d'une poubelle. Et donc, séduis moi si tu peux ? Oui, il va pouvoir… "2h46" plus tard.

Aller plus loin

Sortie en salles le 17 Mai 2019

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume...

3 min "Séduis-moi si tu peux" de Jonathan Levine : les critiques du "Masque & la Plume"

Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du Masque et la Plume, réunis autour de Jérôme Garcin pour parler cinéma, théâtre ou littérature.

À noter que d'autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici