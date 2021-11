Pour son 40e film, le cinéaste vétéran prouve qu'il a encore énormément de ressources. Il partage un tout autre regard sur lui-même dans ce qui ressemble à un documentaire testamentaire où, sous les traits d'un parrain improvisé qui aide un adolescent en perdition, il fait le point sur son passé et son existence.

Le cinéaste américain Clint Eastwood dans le film "Cry Macho" (2021) © Warner Bros

Le film présenté par Jérôme Garcin

"Clint Eastwood, 91 ans, qui adapte le roman de Richard Nash, et incarne Mike Milo, un ex-champion de rodéo devenu éleveur de chevaux au Texas après une grave blessure et qui sort de sa retraite quand un de ses anciens patrons lui demande de ramener du Mexique son fils de 13 ans, Raphaël, qui vit là-bas avec une mère alcoolique et diabolique.

Il y a quelque chose de bancal dans ce film que je n'ose pas appeler de trop mais dans ce road movie où j'ai trouvé beaucoup de clichés et des bons sentiments".

Camille Nevers salue "un film testamentaire bouleversant où Eastwood se filme lui-même en plein désœuvrement"

"Je ne m'attendais pas à un bon film et, finalement, j'ai été absolument bouleversée parce que, après des années et des années où il s'est filmé en mourant, pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'à 91 ans lui-même, était crépusculaire et testamentaire.

Ce qui est très beau, c'est Eastwood à l'œuvre mais dans le désœuvrement. C'est un film qui n'est fait que de haltes où toute l'action, et le récit lui-même on s'en fiche un peu, car tout ce qui importe, c'est de voir un corps qui se documente lui-même. Eastwood filmant Eastwood, son modèle, comme il l'avait fait durant toute sa vie. Sauf que jusque-là, il faisait une esthétisation dans le clair obscur, à la manière de l'autoportrait de Rembrandt.

Il y a quelque chose de très nu, de très simple qui consiste en une sorte d'étude sur lui-même assez bouleversante.

Michel Ciment "ému par un film extrêmement attachant quant à la vision que Clint donne d'Eastwood"

"On ne verrait pas ce film de la même façon si c'était avec un autre acteur que lui. C'est une figure mythologique du cinéma américain qui a dirigé 40 films. Et quand on voit ce film, il y a une émotion qui fait que c'est Eastwood qui parle de lui et qui parle aussi de son passé, qui parle de ses films "La mule", "Un monde parfait" (qui est le rapport entre un homme âgé et un jeune homme).

On lit l'histoire d'un acteur, d'un metteur en scène qui crée une émotion incontestable.

Le film nous émeut sans que ce soit un immense film mais c'est un film extrêmement attachant et extrêmement révélateur de l'homme, fatigué qui parle de sa fatigue".

Si Éric Neuhoff avait le choix pour regarder le dernier film de sa vie, ce serait forcément un Clint Eastwood !

"À mon âge, je me demande souvent quel sera le dernier film que je verrai dans ma vie et j'aimerais bien que ce soit un film de Clint Eastwood avec lui-même. Comme celui-ci parce que je ne regretterai pas de revoir ça sur ma rétine jusqu'à la fin des temps.

Il filme sa propre vieillesse. Tous les films où il joue sont des documentaires sur lui-même. C'est devenu un Giacometti et rien que de le regarder (comme Depardieu qui a un peu la même qualité), c'est un documentaire.

Ce film est très beau et touchant malgré le mauvais jeu d'acteur du gamin car c'est aussi un film sur une ancienne vedette, un ancien champion de rodéo qui se demande s'il n'a pas tout raté dans sa vie et qui cultive une part d'innocence. Peut-être que Clint Eastwood se pose la question du passé qui nous rattrape".

Jean-Marc Lalanne "très touché par l'adaptation de Clint Eastwood de sa propre usure physique à l'écran"

"Je suis assez charmé par le film, même si effectivement il est un peu naïf par endroits, un peu rustre dans sa manière d'être construit et écrit. Mais j'aime beaucoup la manière avec laquelle l'usure physique de Clint Eastwood infiltre absolument tout dans le scénario"

