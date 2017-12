Les personnages dans les dessins animés Disney : pas facile. Ça a évolué mais ça a mis du temps. Disney a rarement mis ses héroïnes dans la situation de demander : "Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus émancipée ?"

Pocahontas, la première héroïne féministe portée à l'écran par Disney © AFP / Photo12.com - Collection Cinema / Photo12

Sans un mec providentiel qui débarque à cheval, Blanche-Neige, la femme de ménage des sept nains, serait toujours allongée dans son cercueil, Cendrillon (l’autre boniche) serait toujours pieds nus, et la Belle au bois dormant continuerait sa cure de sommeil.

C’est pas vraiment la faute de Disney : dans les contes d’antan, c'est fou mais la nana attend. Tout le temps.

Et puis soudain, en 1996, le vent de la décolonisation féminine se met à souffler. Grâce à une indienne superbe, politisée : comme par hasard Pocahontas n'est pas une héroïne de conte ! Elle sort de la grande Histoire.

Et dans le film Disney, elle chante L’air du vent. C’est l’une des chansons les plus vibrantes, les plus écolos aussi de l’ère Disney. Un véritable tube dans les soirées entre filles.

♪ Pour toi l’étranger ne porte le nom d’homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes : es-tu sûr, au fond de toi, d'avoir raison ? ♫

Le beau colon, il épousera les convictions de cette indienne dont il est amoureux - et en fait il n’épousera même QUE ses convictions, puisque pour la première fois, il n’y a pas de happy end, ils ne se marient pas, ils n’ont pas d'enfant. Le colon rentre chez lui, le prince repart tout seul, en gros, car la princesse souhaite rester auprès de son peuple.

La seule après elle à ruer dans les brancards sera la princesse Mérida, dans Rebelle. Elle est rousse, décoiffée , elle n’aime que chevaucher dans la lande écossaise un arc à la main. Se marier ? Nan mais pour quoi faire ? Les hommes , pfff… pas tout de suite en tous cas.

La dernière image montre une princesse célibataire et ravie de le rester. Peut-être qu’un jour elle se mettra en coloc' avec Blanche-Neige qui depuis, a dû divorcer…

