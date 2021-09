"James et la grosse pêche", "Le Bon Gros Géant" ou "Sacrées sorcières" : tous ces romans jeunesse sont désormais détenus, pour ce qui concerne leurs droits d'adaptation, par Netflix. La plateforme de streaming a déjà en projet plusieurs nouvelles adaptations de ces oeuvres.

L'écrivain Roald Dahl est mort en 1990 © Getty / Ronald Dumont / Intermittent

C'est une acquisition colossale : mercredi, la plateforme Netflix a annoncé qu'elle "unissait ses forces" avec celle de la Roald Dahl Story Company (RDSC), l'entreprise qui gère les droits d'édition et d'adaptation des œuvres de l'auteur britannique de romans jeunesse à succès. A la clé, un milliard de dollars investis dans la production d'adaptations de ces oeuvres.

19 productions prévues

En 2018, Netflix avait déjà annoncé une première coopération avec la RDSC, dirigée par le petit-fils de l'auteur, en lançant la production de plusieurs séries animées en lien avec les romans cultes de Roald Dahl. Avec ce pas supplémentaire, Netflix compte aller plus loin dans la création et le développement d'un "univers" autour des histoires racontées par l'écrivain, né en 1916 et mort en 1990.

Malgré son acquisition, RDSC restera une entité indépendante au sein de Netflix, employant 26 personnes entièrement consacrées à l'adaptation des œuvres de Roald Dahl : pas moins de 19 projets sont d'ores et déjà prévus par la plateforme. En plus de la série basée sur l'univers de "Charlie et la Chocolaterie", déjà en production, Netflix a annoncé notamment travailler sur une adaptation de la comédie musicale de Broadway elle-même adaptée du roman "Matilda", ou encore sur un projet autour des personnages secondaires de "Charlie et la Chocolaterie", les Oompa-Loompas.

Déjà des dizaines d'adaptations

Luke Kelly, petit-fils de Roald Dahl, a par ailleurs annoncé son intention d'aller encore plus loin en imaginant des produits dérivés, des spectacles ou des jeux relatifs à l'univers de l'auteur. "Alors que nous faisons découvrir ces contes intemporels à plus de gens dans de nouveaux formats, nous sommes investis pour conserver leur esprit unique, et les thèmes universels qu'ils abordent, la surprise et la gentillesse", explique Luke Kelly dans un communiqué conjoint avec le co-PDG de Netflix Ted Sarandos.

Avec 300 millions de livres vendus dans le monde, et encore cette semaine un recueil de 1500 pages d'écrits de l'écrivain qui sort en France (aux éditions Gallimard), Roald Dahl est un des auteurs jeunesse les plus lus au monde. Seul bémol : la plupart de ses romans ont déjà été adaptés au moins une fois en dessin animé ou au cinéma. Deux adaptations de Charlie et la chocolaterie dont une par Tim Burton, une version de Matilda réalisée par Danny DeVito, un Bon Gros Géant que Steven Spielberg a mis des années à monter, Fantastic Mr. Fox mis en scène par Wes Anderson, etc.