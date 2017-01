Le portrait d'une micro-société rythmé par les rapports de force, de manipulation et de séduction

De sas en sas © Rachida Brakni

Par une journée d'été, Nora et sa mère Fatma prennent la route en direction de Fleury-Mérogis, où des femmes rendent régulièrement visite à un proche, un fils, un père, un frère, un compagnon. A l'entrée de l'établissement, elles retrouvent les visages connus des gardiens et des autres visiteuses : Judith, Houria, Sonia, Nawell... C'est le début d'une longue traversée de sas en sas, des premiers contrôles jusqu'au parloir. Mais ce jour-là, la canicule rend l'attente insupportable. À mesure qu’elles avancent, les liens du groupe se font et se défont, la tension monte jusqu’à ce qu’elles laissent exploser leurs rancoeurs.

Quiconque a un proche en prison se sent également puni : c’est ce qu’on appelle la peine indirecte. Ce qui m’a frappé d’emblée, c’est l’absence d’hommes parmi les visiteurs dans une prison d’hommes. Lorsque les portes d’un sas se referment, chaque visiteur est livré à lui-même. Il n’y a plus de gardien, ça devient une situation de survie.

Rachida Brakni

Co-écrit avec Raphael Clairefond en 2014, [De sas en sas](http://co-écrit avec Raphael Clairefond en 2014,) est le premier long-métrage en tant que réalisatrice de Rachida Brakni.

Avec Zita Hanrot (Nora), Samira Brahmia (Fatma), Judith Caen ( Judith), Fabienne Babe (Marlène), Lorette Sixtine (Lola), Souad Flissi (Houria), Meriem Serbah (Sonia), Salma Lahmer (Nawell), Djamila Lemouda (Farida), Boubacar Samb (M. Diakaré), Simon Bourgade (Éric), Luc Antoni (Anthony), Serge Biavan (Surveillant chef) et SachaBourdo (Jim).

