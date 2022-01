L'acteur Gaspard Ulliel est mort mercredi à l'âge de 37 ans des suites d'un accident de ski en Savoie. C'est la fin brutale d'une progression fulgurante dans le cinéma français (et pas seulement).

"Juste la fin du monde", "Embrassez qui vous voudrez" et "Un long dimanche de fiançailles" font partie des grands succès de Gaspard Ulliel. © Captures d'écran

Il avait gravi les marches du cinéma français deux par deux. Le comédien Gaspard Ulliel est mort mercredi au CHU de Grenoble, hospitalisé suite à un grave accident de ski sur les pistes de la station de La Rosière (Savoie). Né en 1984, repéré au début des années 2000 dans des films de Michel Blanc et André Téchiné, il avait aussi incarné le couturier Yves Saint Laurent à l'écran et avait reçu deux César. L'un (meilleur espoir) pour son rôle dans "Un long dimanche de fiançailles" et l'autre (meilleur acteur) pour sa prestation dans l'adaptation au cinéma de "Juste la fin du monde", par Xavier Dolan.

Sa dernière apparition sur les écrans remonte à l'automne où il partageait l'affiche de la comédie "La vengeance au triple galop" d'Alex Lutz avec Leïla Bekhti et Audrey Lamy, diffusée par Canal +. Gaspard Ulliel devait aussi apparaître au casting de "Moon Knight", série Marvel, prochainement sur Disney +. Avant cela, le comédien a tenu des rôles qui ont marqué le cinéma et ont fait progresser sa carrière de façon fulgurante. Retour sur huit films qui ont compté.

"Embrassez qui vous voudrez" (2002)

Remarqué par Michel Blanc, ce dernier lui offre en 2002 un rôle dans sa comédie "Embrassez qui vous voudrez". Il joue Loïc, un garçon qui découvre l'amour et la sexualité et côtoie à l'écran Jacques Dutronc, Charlotte Rampling, Lou Doillon ou Mélanie Laurent. Ce film lui vaut une première nomination aux César comme "meilleur espoir masculin".

"Les Égarés" (2003)

Mais c'est André Téchiné qui, en 2003, lui ouvre les portes du succès avec un rôle dans son film "Les Égarés", aux côtés d'Emmanuelle Béart. Il incarne Yvan, un garçon plutôt sauvage qui, pendant l'exode de 1940, traverse les routes de France avec deux enfants et leur mère. Il est de nouveau nommé aux César dans la même catégorie "meilleur espoir masculin".

"Un long dimanche de fiançailles" (2004)

C'est la consécration : Ulliel décroche enfin le titre de "meilleur espoir masculin" aux César après la sortie en 2004 de "Un long dimanche de fiançailles" de Jean-Pierre Jeunet, dans lequel il incarne Manech, le fiancé de Mathilde (Audrey Tautou), disparu en 1917 dans les tranchées.

"Jacquou Le Croquant" (2007)

En 2007, Gaspard Ulliel n'a que 23 ans et se retrouve à l'affiche de "Jacquou Le Croquant" de Laurent Boutonnat, aux côtés, notamment, d'Albert Dupontel et Tchéky Karyo dans cette adaptation cinématographique de la série à succès éponyme, elle-même adaptée du roman d'Eugène Le Roy.

"Hannibal Lecter : Les Origines du mal" (2007)

Gaspard Ulliel est appelé à tourner à l'étranger et notamment pour l'un des épisodes de la franchise "Hannibal Lecter". Dans cet opus intitulé "Les Origines du mal" et sorti en 2007, il incarne pour son premier rôle en anglais le célèbre tueur dans sa jeunesse, personnage joué dans ses années plus âgées par Anthony Hopkins.

"La Princesse de Montpensier" (2010)

En 2010, et après plusieurs projets à l'étranger ou plus commerciaux, Gaspard Ulliel revient en France avec un film en costumes signé Bertrand Tavernier, "La Princesse de Montpensier", dont le rôle-titre est incarné par Mélanie Thierry. L'acteur y incarne le personnage de Henri de Guise.

"Saint Laurent" (2014)

C'est sans doute l'un des rôles clé de sa carrière même si le film n'a pas connu un succès écrasant en salles : le biopic "Saint Laurent" de Bertrand Bonello, dans lequel Gaspard Ulliel (dont les deux parents sont stylistes de métier) incarne le célèbre couturier. Pour ce rôle, l'acteur travaille sa voix et sa diction et perd plus de 10 kg. Il est nommé aux César, dans la catégorie "meilleur acteur".

"Juste la fin du monde" (2016)

En 2017, Ulliel rafle le César du meilleur acteur pour son rôle bouleversant dans "Juste la fin du monde" du prodige québécois Xavier Dolan, adapté de la pièce de Jean-Luc Lagarce. Le film raconte un écrivain qui, après douze ans d'absence, vient annoncer à sa famille qu'il va mourir.