Diversité du cinéma américain, grandes productions hollywoodiennes et films indépendants, découverte de nouveaux talents… toute la diversité du Festival du cinéma américain de Deauville !

Festival du cinéma américain de Deauville 2018 © Olivier Vigerie

Le Festival du cinéma américain de Deauville a confié la Présidence de son jury a Catherine Deneuve pour sa 45è édition. L’actrice est aujourd’hui, de par le monde, le cinéma incarné. Par ses choix, elle personnifie toutes les valeurs du Festival de Deauville : élégance, beauté et modernité et bien plus encore… Son talent l’a conduite sur la route des plus grands réalisateurs de Jacques Demy, en passant par François Truffaut, Luis Buñuel, Roman Polanski, Robert Aldrich, Marco Ferreri, Tony Scott, Manoel de Oliveira, Philippe Garrel, Raoul Ruiz, André Téchiné, Arnaud Desplechin, Emmanuelle Bercot ou encore Lars von Trier…

Le cinéma est un langage et les films le dialogue du monde ; ainsi se dessine une grammaire poétique qui s’enrichit et évoluent des talents nouveaux.

Bruno Barde, Directeur du festival

Le jury 2019 est composé d’Antonin Baudry (réalisateur, scénariste et écrivain), Claire Burger (monteuse, réalisatrice et scénariste), Jean-Pierre Duret (ingénieur du son et réalisateur), Valéria Golino (comédienne, réalisatrice et productrice), Vicky Krips (comédienne), Gaël Morel (réalisateur, scénariste et comédien), OrelSan (musicien, réalisateur et comédien), Nicolas Saada (scénariste et réalisateur) et Gaspard Ulliel (comédien).

Anna Mouglalis sera la présidente du jury Révélation de la 45e édition du Festival du cinéma américain de Deauville., pour affirmer l’avenir d’un réalisateur. Les personnalités honorées seront la mémoire de cette édition.

►►► Les Deauville Talent Award 2019 avec :

Kristen Stewart : elle n’a pas encore trente ans mais déjà vingt ans de carrière derrière elle. Son parcours imprévisible et stimulant, de la franchise mondialement célèbre au cinéma d’auteur le plus exigeant, trace une voie singulière dans le cinéma américain contemporain.

►►► Les nouveaux films de deux cinéastes de premier plan seront présentés en Ouverture et Clôture de cette édition 2019, en première française : Un Jour de pluie à New York de Woody Allen en Ouverture et Wasp Network d'Olivier Assayas en Clôture. Ce dernier viendra recevoir le samedi 14 septembre le Prix du 45e Festival du cinéma américain de Deauville.

►►► Soucieux de rassembler tous les publics et de célébrer les 10 ans de Deauville Saison, la section consacrée aux séries, le Festival du cinéma américain de Deauville offrira sur grand écran un marathon de plus de 70 heures de l’intégralité des 8 saisons de la série Game of Thrones. Les 73 épisodes de la série multi récompensée seront diffusés à raison d’une saison par jour du samedi 7 au samedi 14 septembre 2019. Cette exclusivité mondiale est rendue possible grâce à OCS.

Les films en compétition :