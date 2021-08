Une fenêtre sur le 7è art !

Deauville, le Festival du cinéma américain © Olivier Vigerie

Le Festival met en avant la diversité du cinéma américain, des grandes productions hollywoodiennes aux films indépendants. Il est le seul festival européen de cette envergure à ouvrir ses portes au public. Chaque année, plus d’une centaine de films sont présentés sur trois sites : le Centre International de Deauville, le Cinéma du Casino Barrière et le Cinéma le Morny.

France Inter sera en direct du 47e Festival du cinéma américain de Deauville.

France Inter soutient le cinéma dans ses différentes émissions tout au long de l’année et va à la rencontre des plus grandes manifestations cinématographiques. C’est donc tout naturellement que la chaîne accompagne la nouvelle édition du Festival du cinéma américain de Deauville et installe son émission de cinéma au cœur de l’événement, le samedi 4 septembre :

10h – On aura tout vu de Laurent Delmas et Christine Masson, en direct de Deauville, reçoivent, entres invités, le réalisateur Oliver Stone pour son documentaire JFK L’Enquête.

Le festival a révélé des œuvres qui ont marqué le cinéma : Little Odessa de James Gray, Pi de Darren Aronofsky, Ça tourne à Manhattan de Tom DiCillo, Being John Malkovich de Spike Jonze, Memento de Christopher Nolan, Bienvenue dans l’âge ingrat de Todd Solondz, Collision de Paul Haggis, Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell, Little Miss Sunshine de Valérie Faris & Jonathan Dayton, Take Shelter de Jeff Nichols, Whiplash de Damien Chazelle, Captain Fantastic de Matt Ross, Les Bêtes du sud sauvage de Ben Zeitlin, A Ghost Story de David Lowery… Il est salué chaque année pour l’exigence et la qualité de sa programmation.

►►► Cinq prix sont remis lors de la cérémonie du Palmarès du Festival du cinéma américain de Deauville :

Le Grand Prix ;

Le Prix du jury ;

Le Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation ;

Le Prix de la critique, attribué par des critiques et journalistes ;

Le Prix du public de la Ville de Deauville, en hommage à l’attachement du public envers le Festival du cinéma améri­cain.

Plusieurs sections témoignent de la vitalité et de la diversité inégalées de la cinématographie américaine. La Compétition est exclusivement réservée aux films indépendants. Les Hommages aux personnalités mythiques en leur présence. Le Nouvel Hollywood, qui honore l’avenir en invitant comédiens ou comédiennes, fleurons du cinéma de demain. Les Docs de l’Oncle Sam pour plonger dans la réalité de la société américaine…

Deauville se veut, à travers le regard des cinéastes, un instantané qui, chaque année, raconte une nouvelle histoire de l’Amérique.

Cette année, Charlotte Gainsbourg est la présidente du Jury.

Timide, le scandale ne l’intimide pas. Populaire, elle explore les marges. Instinctive, elle admire la maîtrise. En anglais ou en français, drôle ou mélancolique, comédienne, musicienne et désormais réalisatrice elle cultive ses ambiguïtés et ses paradoxes.

Pour mener tous les regards en cette année exceptionnelle à bien des titres, il fallait cette actrice d’envergure internationale, cette aventurière du cinéma.

Découvrez toute la sélection du Festival du cinéma américain !