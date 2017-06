John Avildsen est mort. Il était le réalisateur de "Rocky".

Rocky, le film de John Avildsen © Reuters / Reuters

Chef opérateur, monteur puis assistant John Avildsen est passé à la la réalisation en 1967. Son premier succès vient en 1970 avec le film Joe, mettant en scène Peter Boyle et Susan Sarandon.

En 1976, Sylvester Stallone, comédien débutant, lui propose son scénario. C'est Rocky , film désormais culte, couronné par trois Oscar dont celui du meilleur réalisateur.

Rocky raconte l'ascension d'un boxeur sans envergure, Rocky Balboa, qui défie le champion du monde poids lourd. Cette satyre du rêve américain a remporté un succès planétaire et remporté 225 millions de dollars. Sylvester Stallone a incarné le boxeur six fois entre 1976 et 2006.

L'acteur américain a rendu hommage au réalisateur en écrivant " I'm sure you will soon be directing Hits in Heaven- Thank you"

Stallone a pu dire de Rocky qu'il l'avait créé :

Tout ce que je suis et tout ce que j’ai revient à Rocky Balboa. Je n’ai pas créé Rocky. Il m’a créé.

John Avildsen est aussi l'auteur de "Karaté Kid", histoire d'un adolescent passionné de karaté. Il a tourné également La Formule avec Marlon Brando, et Les Voisins avec John Belushi .

"A travers les décennies, ses vibrantes représentations de la victoire, du courage et de l'émotion ont conquis le coeur de nombreuses générations d'Américains", selon Paris Barclay, président du syndicat américain des réalisateurs.