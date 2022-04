Des professionnels du secteur du cinéma, actuellement en crise, déplorent la décision des principaux réseaux de salles de projeter la nouvelle publicité Netflix. Le spot signé Jean-Pierre Jeunet suggère en effet que la plateforme américaine est devenue la plus grande salle de cinéma du monde.

La plateforme aux neuf millions d’abonnés en France a choisi Jean-Pierre Jeunet pour une publicité. © Jean-Pierre Jeunet

Les exploitants de salles sont-ils en train de se tirer une balle dans le pied ? Dans une période post-confinements où une partie du public semble avoir perdu l'habitude des "sorties cinoche", la diffusion d'un spot Netflix dans les salles obscurs fait grincer quelques dents. En France, la plateforme compte neuf millions d'abonnés

Depuis la réouverture des cinémas, très peu de films parviennent à rencontrer leur public, notamment les films d'auteurs. Alors, les exploitants qui acceptent de projeter cette publicité Netflix sont qualifiés d'irresponsables par Eric Lagesse, à la fois patron de Pyramide Distribution et coprésident du DIRE, le syndicat des distributeurs indépendants : "Ça me sidère, on scie la branche sur laquelle on est assis ! D'autant que cette publicité est très bien ciblée puisqu'elle parle à des gens qui aiment les films, vu qu'ils sont dans des salles de cinéma."

Un spot réalisé par Jean-Pierre Jeunet

Ce spot qui fait polémique est en fait un court-métrage d'1 minute 45 signé Jean-Pierre Jeunet. Le cinéaste y reprend la recette de son "Fabuleux destin d'Amélie Poulain", ses plans serrés, ses travellings, l'esthétique des images, l'expression dans le visage des comédiens. L'idée véhiculée par cette pub au budget XXL est bien celle d'un gigantesque multiplexe mondialisé, où les abonnés à Netflix vibreraient à l'unisson. Jean-Pierre Jeunet a récemment réalisé BigBug, uniquement sorti sur la plateforme de streaming car boudé par les producteurs.

Plusieurs séries et films à succès sont cités dans ce spot publicitaire : "Sex éducation", "Squid Game", "La sagesse de la pieuvre". On peut aussi entendre la voix off dire qu'"à Gueugnon en Saône-et-Loire, Damien regarde la série Lupin" tandis qu'"à Paris, en regardant Mariage Story, Julie verse soudain une larme".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La responsabilité des exploitants

Eric Lagesse, du DIRE, tient à préciser que dans ce cas précis, ce n'est pas Netflix le problème, mais bien la décision des patrons de chaînes de multiplexes : "Je ne suis pas du tout contre les plateformes. Il m'arrive aussi d'avoir envie de voir des films de plateformes, mais diffuser une pub qui va contre son camp juste pour gagner de l'argent à court terme, je trouve ça un peu suicidaire." Malgré nos demandes répétées, les principaux réseaux de salles de cinéma n'ont pas souhaité commenter leur décision de projeter cette publicité.