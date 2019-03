Que vaut ce polar de l’Américaine Karyn Kusama ? Nicole Kidman, à peine reconnaissable sous le maquillage et la perruque, est-elle crédible ? Retrouvez ici les avis des critiques ciné du "Masque & la Plume".

"Destroyer" de Karyn Kusama est sorti le 20 février 2019 © Concorde Filmverleih GmbH

Jérôme Garcin résume le film

Nicole Kidman est l’inspectrice Erin Bell… Pas au top ! C’est alcoolique et désespérée qu’elle arrive sur une scène de crime. Alors qu’elle reçoit un billet de cent dollars maculé d'encre anti-vol, tout son passé revient. Le leader du gang qu’elle a infiltré autrefois la menace aujourd’hui. Il s’agit donc pour elle de remonter la piste.

C'est très long, mais on n'a jamais vu Nicole Kidman aussi perruquée et aussi défigurée.

Xavier Leherpeur a trouvé le film "très mauvais"

XL : C'est vraiment le polar inutile. On parlait d'Altman sur Los Angeles, on ne peut pas penser au Privé qui était sublime d'épure… Là, ce n'est vraiment pas le cas.

Nicole Kidman est grimacée, elle a des rides (superbe documentaire sur le travail du maquilleur, du coiffeur / perruquier !) mais comme c'est quand même Nicole Kidman, on a constamment des flashbacks pour nous dire "non mais dans la vraie vie elle n'est pas aussi moche"

Ça ne raconte rien, ça n'a aucun intérêt. On l'a vu 2500 fois. Et ça se termine par un twist ridicule !

Nicole Kidman jeune et belle dans "Destroyer", c'est possible aussi / 2018 Concorde Filmverleih GmbH

Pierre Murat a plutôt aimé ce polar

PM : Nicole Kidman a voulu l'Oscar, elle n'a pas été nommée, elle l'a raté… et c'est la plaie du film parce qu'elle est tellement là qu'évidemment on ne voit qu'elle - dans une mauvaise performance.

Tu as tout à fait raison, par rapport à Altman c'est nettement moins bien, mais il me semble qu'il y a une ambiance, une lumière, une espèce de poids dans ce Los Angeles, très glauque, très lumineuse, et en même temps très dure. Moi qui aime le polar je ne me suis pas ennuyé.

Mais je reconnais que ce n'est pas un chef d'oeuvre.

Charlotte Lipinska a trouvé la perruque de Nicole Kidman ridicule

CL : Je pense qu'en 1h30 c'était bouclé, le problème est que le film fait 2h donc c'est interminable, on n'en peut plus.

Il y a une sorte de fascination de la réalisatrice pour le visage de Nicole Kidman qui est assez fatigante parce qu'en fait on ne voit que ça, qu'elle est surmaquillée, enlaidie, avec la perruque la plus ridicule de l'année. Ça nous sort du film constamment.

Après, je rejoins Pierre, il y a quand même un scénario assez malin, ça se tient...

Danièle Heymann

DH : On n'a pas précisé qu'on voit le personnage d'Erin Bell (jouée par Nicole Kidman) très vieille mais aussi très jeune. Parce que : le passé inguérissable, le présent lamentable... Alors voilà. On navigue, on tangue, on picole, on se désespère avec elle. On admire ou pas, ou du moins pas tout le temps, la per-for-mance.

Le film de Karyn Kusama est dans les salles depuis le 20 février 2019

3 min "Destroyer" de Karyn Kusama : les critiques du "Masque & la Plume"

