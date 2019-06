Il suscite la controverse où que le mènent ses pas.

DM.running.onto.the.pitch.at.San.Paolo.stadium © Alfredo Capozzi

Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à Naples pour un montant qui établit un nouveau record du monde. Pendant sept ans, il enflamme les stades. Le footballeur le plus mythique de la planète a parfaitement trouvé ses marques dans la ville la plus passionnante – mais aussi la plus dangereuse – d’Europe.

Sur le terrain, Diego Maradona était un génie. En dehors du terrain, il était considéré comme un dieu. Cet Argentin charismatique aimait se battre contre l’adversité et il a mené le SCC Napoli en tête du tableau pour la première fois de son histoire. C’était un rêve éveillé !

Mais le prix à payer était élevé. Diego pouvait faire tout ce qu’il voulait tant qu’il accomplissait des miracles sur le terrain. Pourtant, des heures plus sombres ont fini par succéder à ces années fastes…

DM.vinal.records.music.1980 / El Grafico

DIEGO MARADONA a été réalisé à partir de plus de 500 heures d’images inédites issues des archives personnelles du footballeur.

DIEGO MARADONA est le 3è volet d’une trilogie de longs métrages documentaires novateurs et sans concessions signés par Asif Kapadia (réalisateur), James Gay-Rees (producteur), Chris King (chef monteur) et Antonio Pinto (compositeur) à qui l’on doit Senna (2010) et Amy (2015).

Encore une fois, ils s’attaquent à une icône hors du commun dont l’immense talent a touché des millions de gens, a été une source d’inspiration et de joie partout dans le monde et qui a mené une vie sur fond de polémiques et de tragédies.

Maradona Diego venta / El Grafico

Célèbre aux quatre coins de la planète, Maradona est salué comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps. Il a battu tous les records de transfert, a conduit un club de foot aux résultats médiocres – le Napoli – a la victoire et permis à l’Argentine, son pays natal, de remporter la Coupe du monde de 1986 presque à lui tout seul.

Pourtant, sa vie comporte aussi une part d’ombre, entre conflits conjugaux, addiction à la cocaïne et liens avec la pègre.

Voici l’histoire d’un gamin pauvre et frustre, vivant dans un bidonville, qui grâce à son talent éblouissant, est devenu une super star et a accédé à la fortune, à la célébrité mondiale et un statut de dieu vivant.